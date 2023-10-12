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Published Сегодня, 07:48

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Возможно, Кухарук указывает, где именно находится то самое "там", где кто-то должен быть.

Фальстарт Кухарука: мэр Тюмени выдвинул Путина в президенты и перепутал чаты

12 октября 2023, 07:48
Фото: Алиса Вернер / 1MI
Возможно, Кухарук указывает, где именно находится то самое "там", где кто-то должен быть.
Глава города Тюмени снова оскандалился в соцсетях. Он сообщил о старте предвыборной кампании Владимира Путина. Затем перепутал чаты и сделал «нетудашку». И в завершении одумался и удалил скандальный пост.

Глава города Тюмени Руслан Кухарук в своем Телеграм-канале сообщил, что в ноябре на выставке «Россия» на ВДНХ стартует предвыборная кампания Владимира Путина. Этот факт показался Кухаруку решенным, хотя сам глава государства о своих планах в публичных выступлениях не обмолвился.

Однако тюменский градоначальник допустил, что выдвижение может произойти также и на мероприятии фонда «Защитники отечества» или даже на заседании Госсовета.

Затем случилась уже традиционная для Кухарука «нетудашка».

«Вы там будете?», — спросил Кухарук. К кому он обращался — теперь никто не узнает, так как запись была в скором времени удалена.

Ошибается чатами глава города не впервые: ранее подписчики Кухарука узнали о его мечте сходить с утра в бассейн. Однако в этот раз ошибка носила пикантный политический субординационный характер. О чем не преминули напомнить острословы в тюменских tg-каналах.

«Не ясно, то ли он констатирует факт, то ли даёт соответствующее указание. А затем строго спрашивает (видимо самого будущего кандидата): „Вы там будете?“? — иронизирует „телега“ „Наше ЛукоМоорьЕ“.

А коллеги из 72.ru запустили опрос, кого Руслан Кухарук хотел бы видеть на ВДНХ в Москве? Вариантами ответа предложены Владимир Путин, пловцы из бассейна, Александр Моор, Сергей Собянин или же миллионный тюменец. Как видим, некоторые из предложенных персонажей — вымышленные.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ошибки#Руслан Кухарук#Соцсети#Владимир Путин#Любовь Селезнева
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