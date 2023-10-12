Фальстарт Кухарука: мэр Тюмени выдвинул Путина в президенты и перепутал чаты

Ошибается чатами глава города не впервые: ранее подписчики Кухарука узнали о его мечте сходить с утра в бассейн. Однако в этот раз ошибка носила пикантный политический субординационный характер. О чем не преминули напомнить острословы в тюменских tg-каналах.