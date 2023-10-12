Фальстарт Кухарука: мэр Тюмени выдвинул Путина в президенты и перепутал чаты

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Глава города Тюмени Руслан Кухарук в своем Телеграм-канале сообщил, что в ноябре на выставке «Россия» на ВДНХ стартует предвыборная кампания Владимира Путина. Этот факт показался Кухаруку решенным, хотя сам глава государства о своих планах в публичных выступлениях не обмолвился.
Однако тюменский градоначальник допустил, что выдвижение может произойти также и на мероприятии фонда «Защитники отечества» или даже на заседании Госсовета.
Затем случилась уже традиционная для Кухарука «нетудашка».
«Вы там будете?», — спросил Кухарук. К кому он обращался — теперь никто не узнает, так как запись была в скором времени удалена.
Ошибается чатами глава города не впервые: ранее подписчики Кухарука узнали о его мечте сходить с утра в бассейн. Однако в этот раз ошибка носила пикантный политический субординационный характер. О чем не преминули напомнить острословы в тюменских tg-каналах.
«Не ясно, то ли он констатирует факт, то ли даёт соответствующее указание. А затем строго спрашивает (видимо самого будущего кандидата): „Вы там будете?“? — иронизирует „телега“ „Наше ЛукоМоорьЕ“.
А коллеги из 72.ru запустили опрос, кого Руслан Кухарук хотел бы видеть на ВДНХ в Москве? Вариантами ответа предложены Владимир Путин, пловцы из бассейна, Александр Моор, Сергей Собянин или же миллионный тюменец. Как видим, некоторые из предложенных персонажей — вымышленные.