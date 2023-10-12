Доктор Мясников оценил положительное воздействие гомеопатических средств

«В данном случае надо исходить из постулата „не навреди“, потому что далеко не все средства, которые мы применяем для борьбы со стрессом, подойдут ребенку», — указал доктор Мясников. Он добавил, что многие рецептурные препараты от стресса и депрессии имеют ряд противопоказаний и могут серьезно влиять на состояние пациента. Поэтому несовершеннолетним Мясников рекомендовал делать в лечении акцент на гомеопатические средства натурального происхождения.