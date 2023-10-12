Доктор Мясников оценил положительное воздействие гомеопатических средств

Posted Сегодня, 20:06
Published Сегодня, 20:06
Modified Сегодня, 20:06
Updated Сегодня, 20:06
Мясников высказал предположение, что гомеопатические средства могут быть полезны для поддержки психики детей, которые подвергаются стрессам и высоким нагрузкам в период учебы. Об этом информирует rosbalt.
Во время учебного года школьники нередко испытывают приступы усталости, нервозности и вялости, страдают от частых простудных заболеваний. В одном из выпусков программы «О самом главном» доктор Мясников затронул тему помощи детям, столкнувшимся с интеллектуальными и психологическими нагрузками.
Сам Александр Мясников лучшим способом борьбы со стрессом считает физические нагрузки. Однако современные дети нередко отказываются от физической активности, предпочитая гаджеты. В такой ситуации, подытожил ведущий, для них оптимальным вариантом может стать прием натуральных препаратов.
«В данном случае надо исходить из постулата „не навреди“, потому что далеко не все средства, которые мы применяем для борьбы со стрессом, подойдут ребенку», — указал доктор Мясников. Он добавил, что многие рецептурные препараты от стресса и депрессии имеют ряд противопоказаний и могут серьезно влиять на состояние пациента. Поэтому несовершеннолетним Мясников рекомендовал делать в лечении акцент на гомеопатические средства натурального происхождения.
Также известный телевизионный доктор сохраняет убежденность, что гомеопатия относится к сфере официальной медицины. Он посоветовал не игнорировать ее достижения, не разобравшись в принципах воздействия. Александр Мясников уверен: можно найти немало доказательств эффективности гомеопатических препаратов. Успех гомеопатии в мире вряд ли можно считать случайным. Это направление уже вошло в перечень направлений официальной медицины в Бразилии, Сингапуре, Пакистане, Великобритании и США.
Гомеопатические препараты прописывают своим пациентам педиатры, гинекологи, неврологи, дерматологи, а еще терапевты — в том числе в целях лечения ОРВИ.
Вопрос о роли гомеопатии в системе российского здравоохранения выносится на обсуждение регулярно. Противники метода ориентируются на меморандум № 2 «О лженаучности гомеопатии», который комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме РАН выпустила в 2017 году. Тем не менее фактически документ выпущен лишь одной группой частных лиц. Он не может считаться выражением официальной позиции РАН и не имеет юридической силы.
Юридические основания по применению гомеопатических средств в России остаются неизменными с 1995 года. Эти препараты проходят все заявленные клинические испытания и регистрируются в качестве лекарственных средств. Сертификация препаратов проводится с учетом стандартов GMP.