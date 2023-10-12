«До отпуска оставался месяц»: в зоне СВО погиб доброволец из Тюмени

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Дмитрий был хорошим человеком, замечательным мужем и отцом, поделилась с «Нашим городом» его супруга Светлана.
«Всегда помогал и поддерживал всех. Жизнерадостный, жизнелюбивый, всегда готов был прийти на помощь друзьям и близким», — вспоминает вдова.
Еще недавно погибший работал на аккумуляторном заводе, а в апреле 2023 года он заключил контракт с Минобороны. Став военнослужащим, Дмитрий почувствовал, что это может стать его делом и в будущем. Планировал остаться в армии.
«Ушёл как доброволец. Говорил: „Теперь я на своём месте“. Хотел потом по военному пути пойти», — вспоминает вдова.
Прощание с Дмитрием Глебовым пройдет в Тюмени 14 октября.