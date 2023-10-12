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«До отпуска оставался месяц»: в зоне СВО погиб доброволец из Тюмени

«До отпуска оставался месяц»: в зоне СВО погиб доброволец из Тюмени

12 октября 2023, 10:19
Фото: 1MI
В ходе специальной военной операции погиб 26-летний тюменец Дмитрий Глебов. В зону СВО он отправился добровольцем полгода назад, до отпуска бойцу оставался всего месяц. У погибшего остались жена и двое сыновей.

Дмитрий был хорошим человеком, замечательным мужем и отцом, поделилась с «Нашим городом» его супруга Светлана.

«Всегда помогал и поддерживал всех. Жизнерадостный, жизнелюбивый, всегда готов был прийти на помощь друзьям и близким», — вспоминает вдова.
Фото: Светлана Глебова/ВКонтакте

Еще недавно погибший работал на аккумуляторном заводе, а в апреле 2023 года он заключил контракт с Минобороны. Став военнослужащим, Дмитрий почувствовал, что это может стать его делом и в будущем. Планировал остаться в армии.

«Ушёл как доброволец. Говорил: „Теперь я на своём месте“. Хотел потом по военному пути пойти», — вспоминает вдова.

Прощание с Дмитрием Глебовым пройдет в Тюмени 14 октября.

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