Число тюменских компаний, желающих экспортировать в Китай, выросло в 9 раз

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
С начала этого года в Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам от 30 хозяйств поступило 183 заявления на включение в реестры экспортеров растениеводческой продукции в Китай. В ведомстве отметили, что это почти в 9 раз больше, чем за период с 2020 по 2022 годы суммарно.
Более 53 процентов из всех поданных заявлений были отклонены по тем или иным причинам, основная — предоставление неверной информации о виде объекта и виде деятельности организации. Также были и те хозяйства, что включали в список экспортируемых культуры, запрещенные к отправке в Китай.
Несмотря на большое количество отклоненных заявлений, по 79 из них были проведены обследования. 6 заявок сейчас находятся в работе, результаты будут известны в 4 квартале этого года.