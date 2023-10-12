nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Результаты работ над принятыми заявками станут известны в конце этого года.

Число тюменских компаний, желающих экспортировать в Китай, выросло в 9 раз

12 октября 2023, 09:13
Фото: Яна Бешевая / 1MI
Результаты работ над принятыми заявками станут известны в конце этого года.
Больше половины заявок было отклонено по тем или иным причинам. Несмотря на это, часть заявлений уже находится в работе.

С начала этого года в Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам от 30 хозяйств поступило 183 заявления на включение в реестры экспортеров растениеводческой продукции в Китай. В ведомстве отметили, что это почти в 9 раз больше, чем за период с 2020 по 2022 годы суммарно.

Более 53 процентов из всех поданных заявлений были отклонены по тем или иным причинам, основная — предоставление неверной информации о виде объекта и виде деятельности организации. Также были и те хозяйства, что включали в список экспортируемых культуры, запрещенные к отправке в Китай.

Тюменские агропредприятия отправили на экспорт 120 тысяч тонн зерна
Узнать подробнее

Несмотря на большое количество отклоненных заявлений, по 79 из них были проведены обследования. 6 заявок сейчас находятся в работе, результаты будут известны в 4 квартале этого года.

Читайте также:
Российский бизнес оплатит плавающие пошлины на экспортВ Тюмени после запрета на экспорт топливо подорожало более чем на 1 рубльТюменским заводам не хватает рапса для существенного роста экспорта масла
#Экономика#Касается каждого#Тюменская область#Компании#Россельхознадзор#Экспорт#Экспортеры#Любовь Селезнева
Подпишитесь
Фальстарт Кухарука: мэр Тюмени выдвинул Путина в президенты и перепутал чаты
Сегодня, 07:48
«Надо успеть»: в Тюменской области вырастет стоимость автомобилей с пробегом
Сегодня, 04:33
«Тяжело дышать и жить»: как тюменцы переносят ОРВИ, грипп и COVID-19
Сегодня, 07:23
«Сдаем на шторы»: почему в школах Тюмени до сих пор организуют поборы
Сегодня, 06:13
Тюменку возмутила жуткая неразбериха на «Почте России»
Сегодня, 06:29
«До отпуска оставался месяц»: в зоне СВО погиб доброволец из Тюмени
Сегодня, 10:19