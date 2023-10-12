Число тюменских компаний, желающих экспортировать в Китай, выросло в 9 раз

С начала этого года в Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам от 30 хозяйств поступило 183 заявления на включение в реестры экспортеров растениеводческой продукции в Китай. В ведомстве отметили, что это почти в 9 раз больше, чем за период с 2020 по 2022 годы суммарно.