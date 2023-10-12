Аэрофлот увеличит частоту полетов на фоне проблем с двигателями у S7

Среди новых регулярных рейсов за границу — рейсы в Пхукет с вылетом из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Санкт-Петербурга, а также на Маврикий — из Москвы. Кроме того, из Москвы будут осуществляться новые регулярные рейсы в Казахстан. В Дубай можно отправиться из аэропортов Екатеринбурга, Казани и Новосибирска.