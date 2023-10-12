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Аэрофлот увеличит частоту полетов на фоне проблем с двигателями у S7

Аэрофлот увеличит частоту полетов на фоне проблем с двигателями у S7

12 октября 2023, 18:58
Фото: ПАО «Аэрофлот»
«Аэрофлот» объявил, что в осенне-зимнем расписании количество направлений увеличится на 10%. Основная причина — сообщение авиакомпании S7 Airlines о сокращении числа рейсов из-за трудностей с ремонтом двигателей Airbus.

По данным СМИ, авиаперевозчик S7 Airlines планирует до 15% сократить свое осенне-зимнее расписание, поскольку 20% его авиапарка находится в нелетном состоянии из-за невозможности производить ремонт американских двигателей на фоне действия антироссийских санкций, пишет newsnn.ru.

Одновременно с этим группа «Аэрофлот», пассажиропоток которой в 2022 году превысил 40 млн человек, решила ввести новое, более плотное расписание полетов. Оно будет действовать с 29 октября и до конца марта следующего года. Подробно ознакомиться с ним можно на официальном сайте авиакомпании.

В четверг, 12 октября, пресс-служба «Аэрофлота» проинформировала, что в осенне-зимнем сезоне количество направлений превысит прошлогодний показатель на 10%, а провозная емкость увеличится на 14%. В сообщении также указано, что более 50% из предложенных направлений — перелеты на внутренних рейсах.

Среди новых регулярных рейсов за границу — рейсы в Пхукет с вылетом из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Санкт-Петербурга, а также на Маврикий — из Москвы. Кроме того, из Москвы будут осуществляться новые регулярные рейсы в Казахстан. В Дубай можно отправиться из аэропортов Екатеринбурга, Казани и Новосибирска.

Как отмечается, число рейсов из Москвы в Дубай составит до 21 в неделю, в Пхукет и Хургаду — до 17 и 11 рейсов соответственно, а в Бангкок, Шарм-эль-Шейх и Мале — до десяти авиарейсов в неделю.

По новому расписанию можно будет улететь в Таиланд прямыми рейсами из семи регионов РФ, в том числе из Владивостока, Новосибирска и Красноярска.

Недавно группа «Аэрофлот» сообщила, что к 2030 году планирует приобрести еще более 300 воздушных судов отечественного производства.

#Общество
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