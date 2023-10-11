Внимание: вечером трассу Тюмень — Омск у поселка Боровский перекроют на 40 минут

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Движение автомобилей будет остановлено в обе стороны из-за ремонта надземного пешеходного перехода.
«На 18 км трассы „Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск“, возле поселка Боровский 11 октября в период с 23.00 до 23.40 планируется остановка транспортного потока в связи с установкой пролетного строения модульного надземного пешеходного перехода. Проезд будет перекрыт в оба направления», — говорится в объявлении.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок и быть внимательнее на дорогах.