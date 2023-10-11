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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

Внимание: вечером трассу Тюмень — Омск у поселка Боровский перекроют на 40 минут

Внимание: вечером трассу Тюмень — Омск у поселка Боровский перекроют на 40 минут

11 октября 2023, 12:43
Фото: 1MI
Сегодня, 11 октября, ближе к полуночи будет перекрыта проезжая часть на 18 км трассы Тюмень — Омск. Об этом предупредил «Уралуправтодор».

Движение автомобилей будет остановлено в обе стороны из-за ремонта надземного пешеходного перехода.

«На 18 км трассы „Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск“, возле поселка Боровский 11 октября в период с 23.00 до 23.40 планируется остановка транспортного потока в связи с установкой пролетного строения модульного надземного пешеходного перехода. Проезд будет перекрыт в оба направления», — говорится в объявлении.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок и быть внимательнее на дорогах.

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