VII Международный симпозиум по русской грамматике стартовал в Тюмени

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:53
Мероприятие открылось большим пленарным заседанием в стенах Тюменской областной Думы.
В этом зале собрались люди, которые являются носителями высокой, образцовой, правильной русской речи. Продвижение русского языка невозможно без культурно-языковой общности, без продуктивной коммуникации. Сегодня, когда в некоторой части постсоветского пространства идет процесс деруссификации, мы должны с особой ответственностью продвигать ценности нашего языка и культуры. Симпозиум в данном контексте приобретает важное значение, — отметила заместитель председателя Думы Наталья Шевчик.
Соучредителями Симпозиума выступают Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы «МАПРЯЛ», Ассоциация преподавателей русского языка и литературы «РОПРЯЛ». Партнер Симпозиума — Тюменская областная Дума. Именно на сайте Думы велась онлайн-трансляция первого дня.
Симпозиум проводится с 2016 года и проходил не только в России (в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Ярославле), но еще в Германии и Финляндии.
Константы, контексты и перспективы русской грамматики — менно эти темы в ближайшие несколько дней обсудят в Тюмени участники симпозиума. Базовой площадкой мероприятия в 2023 году стал Тюменский государственный университет. Именно здесь, в течение нескольких дней, российские и зарубежные филологи будут представлять свои доклады по темам реализации в русской грамматике универсальных понятийных категорий, изменений грамматической формы под воздействием внутренних и внешних факторов, лексической грамматики, аспектов обучения русскому языку как родному, неродному и иностранному.
Для университета было важно собрать в Тюмени профессионалов для большого экспертного разговора о русском языке. Мы заявляем, что готовы учить и воспитывать молодых людей в парадигме уважения наших традиций, нашей культуры, нашего великого русского языка, — подчеркнул ректор ТюмГУ Иван Романчук.
Программу симпозиума завершит осенняя школа «Русская грамматика в движении».
Участники симпозиума прочитают для учителей школ Тюмени и Тюменской области лекции о Национальном корпусе русского языка — «корпусе быстрого реагирования», о непростой истории «слов-паразитов», о выражении безразличного отношения посредством синтаксических фразем. Все слушатели «Осенней школы» получат сертификат о повышении квалификации, — рассказала заведующая кафедрой языкознания и литературоведения Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Лариса Басова.