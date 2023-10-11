VII Международный симпозиум по русской грамматике стартовал в Тюмени

Константы, контексты и перспективы русской грамматики — менно эти темы в ближайшие несколько дней обсудят в Тюмени участники симпозиума. Базовой площадкой мероприятия в 2023 году стал Тюменский государственный университет. Именно здесь, в течение нескольких дней, российские и зарубежные филологи будут представлять свои доклады по темам реализации в русской грамматике универсальных понятийных категорий, изменений грамматической формы под воздействием внутренних и внешних факторов, лексической грамматики, аспектов обучения русскому языку как родному, неродному и иностранному.