В Тюменской области спрос на медиков пытаются решить повышением зарплат

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Как пишет «АиФ» со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру», конкуренцию бюджетным организациям создают частные клиники, где врачам платят больше. Второй момент — региону не хватает молодых специалистов, которые могли бы заменить докторов, вышедших на пенсию. Также эксперты обозначили, что часть тюменских медиков переезжают в другие регионы, где им предлагают более перспективные должности.
На сегодня больницы Тюменской области больше всего нуждаются в офтальмологах, педиатрах, оториноларингологах, рентгенологах врачах-диагностов.
Зарплаты увеличили: главврачам и завотделениями — на 50%, среднему медперсоналу — на 11%, а врачам — 60 тыс. рублей.
Ранее «Наш город» писал о том, что заработная плата у некоторых тюменских врачей превысила 110 тысяч рублей.