В Тюменской области спрос на медиков пытаются решить повышением зарплат

Как пишет «АиФ» со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру», конкуренцию бюджетным организациям создают частные клиники, где врачам платят больше. Второй момент — региону не хватает молодых специалистов, которые могли бы заменить докторов, вышедших на пенсию. Также эксперты обозначили, что часть тюменских медиков переезжают в другие регионы, где им предлагают более перспективные должности.