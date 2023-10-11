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В Тюменской области спрос на медиков пытаются решить повышением зарплат

В Тюменской области спрос на медиков пытаются решить повышением зарплат

11 октября 2023, 11:31
Фото: 1MI
Медицинские учреждения Тюменской области поднимают зарплату врачам. Тем не менее дефицит в квалифицированных медкадрах в регионе продолжает расти.

Как пишет «АиФ» со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру», конкуренцию бюджетным организациям создают частные клиники, где врачам платят больше. Второй момент — региону не хватает молодых специалистов, которые могли бы заменить докторов, вышедших на пенсию. Также эксперты обозначили, что часть тюменских медиков переезжают в другие регионы, где им предлагают более перспективные должности.

На сегодня больницы Тюменской области больше всего нуждаются в офтальмологах, педиатрах, оториноларингологах, рентгенологах врачах-диагностов.

Зарплаты увеличили: главврачам и завотделениями — на 50%, среднему медперсоналу — на 11%, а врачам — 60 тыс. рублей.

Ранее «Наш город» писал о том, что заработная плата у некоторых тюменских врачей превысила 110 тысяч рублей.

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#Общество#Ирина Швецова#Врачи#Зарплата
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