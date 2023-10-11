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У тюменца суд конфисковал Toyota Caldina за повторное пьяное вождение

У тюменца суд конфисковал Toyota Caldina за повторное пьяное вождение

11 октября 2023, 10:59
Фото: 1MI
Уватский районный суд конфисковал в пользу государства иномарку у 28-летнего жителя поселка Туртас. Мужчина дважды попался на вождении в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказали в региональной прокуратуре, первый случай произошел летом 2021 года. Тогда молодой человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования, за что был привлечен к административной ответственности.

Во второй раз, уже в феврале этого года, сотрудники ДПС остановили мужчину на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск», заметив у него признаки опьянения. Мужчина вновь отказался пройти медосвидетельствование.

«Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов и на 2 года лишил его водительских прав. Автомобиль Toyota Caldina конфискован в доход государства», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее «Наш город» писал про ДТП в Тюмени, в котором пострадал семилетний мальчик. Водитель, наехав на ребенка, накричал на него, а затем припарковал машину неподалеку.

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#Общество#Происшествия#Ирина Швецова#Пьяная езда#Уватский район#Пьяное вождение
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