Тюменские ученые нашли дешевый способ для отпугивания клещей

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Разработкой занимаются энтомолог Мария Орлова и группа ученых из Тюменского медунивера, сообщает NEFT. Средство для отпугивания клещей уже прошло испытание и показало хорошие результаты. Но, как считают изобретатели, его нужно доработать и провести дополнительные испытания.
Как оказалось, во время первых экспериментов, репеллент отпугнул всех кровососущих насекомых, но на их место прилетели осы. Либо это стало случайностью, либо их привлек препарат. Точную причину еще предстоит выяснить.
«Задача команды — успеть изготовить экспериментальный образец, который гарантированно защитит своего обладателя от укусов переносчиков энцефалита», — цитирует издание ученых.
Однако в целом средство уже доказало свою эффективность — оно отлично отпугивает клещей. В его основе — натуральные местные растения, а значит у препарата будет меньше противопоказаний. И еще одно преимущество тюменского репеллента перед импортными аналогами — его цена. Разработчики обещают, что их препарат будет дешевле других.