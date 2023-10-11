Тюменские ученые нашли дешевый способ для отпугивания клещей

Однако в целом средство уже доказало свою эффективность — оно отлично отпугивает клещей. В его основе — натуральные местные растения, а значит у препарата будет меньше противопоказаний. И еще одно преимущество тюменского репеллента перед импортными аналогами — его цена. Разработчики обещают, что их препарат будет дешевле других.