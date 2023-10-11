Тюменские охотники получают сведения по своим разрешениям на добычу дистанционно

Posted 11 октября, 12:36
Published 11 октября, 12:36
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Сведения о добыче подаются в электронном виде через форму «Подать отчет» в личном кабинете охотника. Он доступен только тюменцам, которые внесли свои данные об охотничьем билете (серия, номер, дата выдачи) в личном кабинете портала услуг Тюменской области в разделе «Персональная информация».
В личном кабинете пользователь видит информацию о его заявках на распределение разрешений, о выданных разрешениях, о штрафах, ограничениях, ссылки на государственные услуги в сфере охоты.
Развитие и сопровождение ведомственных информационных систем исполнительных органов государственной власти Тюменской области реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика», главным исполнителем которой выступает департамент информатизации Тюменской области.