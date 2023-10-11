nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 12:36

Published 11 октября, 12:36

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

Тюменские охотники получают сведения по своим разрешениям на добычу дистанционно

Тюменские охотники получают сведения по своим разрешениям на добычу дистанционно

11 октября 2023, 12:36
Фото: 1MI
С начала 2023 года тюменскими охотниками было сдано более 15,5 тыс. сведений о добыче по своим разрешениям на охоту через личный кабинет охотника на портале услуг Тюменской области. О том, как работает сервис, рассказали в региональном депцифры.

Сведения о добыче подаются в электронном виде через форму «Подать отчет» в личном кабинете охотника. Он доступен только тюменцам, которые внесли свои данные об охотничьем билете (серия, номер, дата выдачи) в личном кабинете портала услуг Тюменской области в разделе «Персональная информация».

В личном кабинете пользователь видит информацию о его заявках на распределение разрешений, о выданных разрешениях, о штрафах, ограничениях, ссылки на государственные услуги в сфере охоты.

Развитие и сопровождение ведомственных информационных систем исполнительных органов государственной власти Тюменской области реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика», главным исполнителем которой выступает департамент информатизации Тюменской области.

Подпишитесь
В ГИБДД назвали самые опасные перекрестки в Тюмени
Сегодня, 04:21
«Четвертая волна»: тюменцы снова бросились скупать квартиры
Вчера, 03:59
В центре Тюмени снесут десятки гаражей ради строительства спортивного центра
Сегодня, 06:04
Владелец «Сибура» вошел в список богатейших людей планеты
Вчера, 13:58
В Тюмени вдвое увеличат единовременную выплату военнослужащим
Вчера, 07:20
ТюмГУ — активный участник олимпиады «Я — профессионал»
Сегодня, 05:25