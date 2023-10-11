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Технический семинар УСТЭК — главное событие осени

Технический семинар УСТЭК — главное событие осени

11 октября 2023, 05:52
В 2022 году на рынке теплоэнергетического оборудования произошли значительные изменения: среди производителей оборудования и устройств автоматики появилось множество новых предложений, заслуживающих внимания и изучения, для возможности дальнейшей эксплуатации.

Как правило, аварийные и резервные запасы теплоснабжающих организаций не содержат номенклатуру замены по таким маркам продукции.

Чтобы рассмотреть альтернативные решения, технологии и продукцию, объединить имеющийся опыт, 24 ноября 2023 АО «УСТЭК» проведет Технический семинар для представителей организаций в сфере теплоснабжения, производителей и поставщиков оборудования, проектных и подрядных организаций, предприятий, эксплуатирующих тепловые сети — для всех, кому важно продолжать надежно и качественно работать в изменившихся условиях теплоснабжения.

На семинаре будут рассмотрены актуальные направления в сфере теплоснабжения:

• Эксплуатация теплосетевого оборудования;

• Современные методы диагностики технического состояния трубопроводов;

• Запорно-регулирующая арматура. Надежность, качество, долговечность;

• Современные решения для индивидуальных тепловых пунктов;

• Интеллектуальные решения для тепловых сетей. Диспетчеризация и автоматизация производственных процессов;

• Насосное оборудование

На техническом семинаре вы сможете представить свои технологии и оборудование, узнать про проверенные российские и зарубежные аналоги теплоэнергетического оборудования, составить план действий по организации дальнейшей работы, найти партнеров и полезные связи для дальнейших сделок.

Подать заявку на участие в роли СПИКЕРА или СЛУШАТЕЛЯ необходимо до 31 октября 2023 года на адрес электронной почты [email protected] или пройти регистрацию по ссылке.

#Тюмень#Ольга Оздамар
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