РЭО: Закон о РОП сведет к минимуму бумажную отчетность

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Представители РЭО рассказали об этом во время паблик-тока «РОП: игра по новым правилам» на Российском экологическом форуме (РЭФ) 10 октября.
В частности, гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что механизм РОП имеет большое значение для перехода к экономике замкнутого цикла, так как с его помощью формируются экономические предпосылки к созданию эффективной системы возврата вторсырья в хозяйственный оборот, передает gorod55.ru.
«Природоохранный блок Правительства РФ во главе с вице-премьером Викторией Абрамченко разработал изменения в законодательстве», — напомнил Денис Буцаев.
Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов сообщил о планах минимизировать бумажный оборот и перевести все данные в единую систему ЕФГИС УОИТ.
«Она будет не только принимать отчетность от производителей и утилизаторов, но также будет сверять ее с данными налоговой, ФТС, Росстата, ГИС „Промышленность“, „Меркурий“, системы маркировки „Честный знак“ и прочими. Это позволит нам верифицировать отчетность», — отметил Игорь Забралов.
Замглавы департамента расширенной ответственности производителей РЭО Валентина Аникеенко назвала основные сроки вступления в силу реформы РОП.
Так, федеральный закон о РОП, дающий старт реформе, вступает в силу с 2024 года. Новые требования к лицензированию начинают действовать с 1 сентября 2024 года, и с того же момента правительство РФ может установить перечень видов продукции и товаров, производство которых осуществляется с обязательной долей вторсырья.
С 1 января по 31 декабря 2023 года отчетность производителей и импортеров предоставляется по старым правилам, которые действуют в настоящее время.
С 1 января 2024-го по 1 января 2026 года кабмин может провести эксперимент по апробации новых правил для импортеров. До конца 2025 года устанавливается 55%-й норматив утилизации для упаковки, а до 15 апреля того же года начнется предоставление отчетности с учетом новых правил.
С 1 января 2026 года норматив утилизации упаковки повышается до 75% и вступают в силу новые правила для импортеров.
Завершится реформа установлением 100%-го норматива утилизации в 2027 году.
Закон о РОП способствует формированию экономики замкнутого цикла в России.