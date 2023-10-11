РЭО: Закон о РОП сведет к минимуму бумажную отчетность

Так, федеральный закон о РОП, дающий старт реформе, вступает в силу с 2024 года. Новые требования к лицензированию начинают действовать с 1 сентября 2024 года, и с того же момента правительство РФ может установить перечень видов продукции и товаров, производство которых осуществляется с обязательной долей вторсырья.