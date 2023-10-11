Психолог рассказала, чем полезны детские игрушки-антистресс

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Как пишет NEWS.ru эксперт отметила, что во время игры с игрушкой-антистресс ребенок нажимает на различные кнопки, слышит интересные щелчки и звуки. По ее мнению, это приводит к тому, что ребенок успокаивается. Однако такой же эффект наступает, когда ребенок тормошит волосы или одежду.
«Это ребенка может расслаблять на какое-то время. Поэтому, если ребенок почувствовал стресс, можно дать ему эту игрушку, она немного помогает. Это не такой сильный эффект, лучше, чтобы родители дали поддержку и воодушевили ребенка», — добавила Наумова.