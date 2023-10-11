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Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Психолог рассказала, чем полезны детские игрушки-антистресс

11 октября 2023, 14:20
Детский психолог Наталья Наумова заявила, что игрушки-антистресс расслабляют ребенка на какое-то время, но особого эффекта не оказывают.

Как пишет NEWS.ru эксперт отметила, что во время игры с игрушкой-антистресс ребенок нажимает на различные кнопки, слышит интересные щелчки и звуки. По ее мнению, это приводит к тому, что ребенок успокаивается. Однако такой же эффект наступает, когда ребенок тормошит волосы или одежду.

«Это ребенка может расслаблять на какое-то время. Поэтому, если ребенок почувствовал стресс, можно дать ему эту игрушку, она немного помогает. Это не такой сильный эффект, лучше, чтобы родители дали поддержку и воодушевили ребенка», — добавила Наумова.

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