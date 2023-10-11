Психолог рассказала, чем полезны детские игрушки-антистресс

Как пишет NEWS.ru эксперт отметила, что во время игры с игрушкой-антистресс ребенок нажимает на различные кнопки, слышит интересные щелчки и звуки. По ее мнению, это приводит к тому, что ребенок успокаивается. Однако такой же эффект наступает, когда ребенок тормошит волосы или одежду.