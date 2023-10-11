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Пермская ЦБК провела квест «Бумажные IT-игры» для студентов-программистов

Пермская ЦБК провела квест «Бумажные IT-игры» для студентов-программистов

11 октября 2023, 10:08
Фото: pcbk.ru
Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК) провела второй тематический квест «Бумажные IT-игры» для студентов, учащихся по специальностям информационных технологий.
ПЦБКПЦБК
ПЦБК
Фото: pcbk.ru

Участниками квеста стали 35 студентов-айтишников пермского политеха (ПНИПУ) и Пермского государственного аграрно-технологического университета (ПГАТУ).

Перед IT-игрой ребятам показали работу цехов ПЦБК, где изготавливают бумагу, картон, гофроупаковку. Студенты смогли увидеть, как работает экономика замкнутого цикла. В результате эта экскурсия помогла им успешно справиться с испытаниями квеста, пишет издание properm.ru

Как сказала старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова, студенты увидели современное высокотехнологичное производство. По ее словам, посещение таких предприятий очень полезно, потому что помогает студентам перестать воспринимать предметы как что-то теоретическое.

Во время игры участников разделили на шесть команд, каждая из которых должна была решить шесть заданий. Ребята проектировали рабочее место машиниста-оператора, сделали виртуальную поставку 60 тонн макулатуры на завод, проектировали алгоритм организации Wi-Fi-сети на удаленном складе, настраивали аппаратную и программную части стендов АСУТП, монтировали сеть для обеспечения доступа в интернет. При успешном выполнении задания игроки получали бумкоины.

Проходить испытания ребятам помогали 40 наставников из числа сотрудников предприятия. Они оценивали решения задач и определяли лучших игроков, которым потом вручали дипломы и подарки.

Директор по персоналу ПЦБК Ольга Коршунова отметила важность того, чтобы студенты проходили практику на предприятии, а затем и трудоустраивались в компанию. Кроме того, компания старается развивать компетенции наставничества у инженерно-технического персонала.

«Мы понимаем, что сейчас время новых возможностей как для студентов, так и для сотрудников ПЦБК», — сказала Ольга Коршунова.

ПЦБК организовала первые «Бумажные игры» в апреле текущего года. На предприятии создан производственно-образовательный кластер, партнерами которого являются 16 вузов, техникумов, колледжей и школ Пермского края.

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