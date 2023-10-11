Пермская ЦБК провела квест «Бумажные IT-игры» для студентов-программистов

Во время игры участников разделили на шесть команд, каждая из которых должна была решить шесть заданий. Ребята проектировали рабочее место машиниста-оператора, сделали виртуальную поставку 60 тонн макулатуры на завод, проектировали алгоритм организации Wi-Fi-сети на удаленном складе, настраивали аппаратную и программную части стендов АСУТП, монтировали сеть для обеспечения доступа в интернет. При успешном выполнении задания игроки получали бумкоины.