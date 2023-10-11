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Осенняя выставка «Загород Экспо»: лучшие в ИЖС, инновации, технологии и тренды

Осенняя выставка «Загород Экспо»: лучшие в ИЖС, инновации, технологии и тренды

11 октября 2023, 04:00
Фото: «Загород Экспо»
Более 3,5 тысяч гостей посетили выставку «Загород Экспо», которая проходила 30 сентября — 1 октября 2023 года в Тюменском технопарке. Экспоненты удивляли посетителей новыми технологиями и материалами в загородном строительстве, объявляли премьеры проектов и проводили консультации для посетителей.

В выставке «Загород Экспо» приняли участие 20 девелоперов и застройщиков ИЖС. Они представили 13 коттеджных поселков, готовые дома и таунхаусы, проекты домов под ключ.

На стендах выставки свою продукцию представили крупнейшие региональные производители строительных и отделочных материалов, инженерных решений, декоративных элементов оформления садовых участков.

Особым интересом у посетителей пользовалась дизайн-зона, где любой мог получить консультацию по ландшафтному и интерьерному дизайну, а также бесплатно воспользоваться услугой экспресс-планировки.

Фото: «Загород Экспо»

В течение 2 дней проходил тематический лекторий, в котором выступили 20 экспертов-практиков. Наиболее актуальными темами стали особенности и преимущества зимней стройки, благоустройство территории и подготовка садовых участков к холодам, правильное устройство инженерных коммуникаций.

Для детей на осенней выставке были организованы прикладные мастер-классы. Пока родители занимались важными делами, малыши и подростки соревновались в искусном управлении роботами на полигоне Кубка РТК, мастерили домики-шкатулки, маски из фетра, именные значки и браслеты.

Фото: «Загород Экспо»

В рамках деловой программы выставки при поддержке Торгово-промышленной палаты Тюменской области прошел круглый стол. На нем присутствовали представители муниципалитетов, собственники и руководители строительных, производственных и инженерных компаний. Председателем круглого стола стала Президент Союза ТПП ТО Ольга Леонидовна Езикеева.

Участники обсудили современный архитектурный код малоэтажного строительства и изменения в законодательстве, нашли перспективные направления для совместной работы.

Интерес к развитию ИЖС в Тобольском, Ялуторовском, Ишимском, Голышмановском районах выразили сразу несколько строительных компаний Тюмени. Круглый стол помог предпринимателям увидеть новые перспективы развития бизнеса и познакомиться лично с представителями административного ресурса.

Фото: «Загород Экспо»

Центром строительных экспертиз Торгово-промышленной палаты Тюменской области в рамках выставки был определен Лучший проект дома 2023 года. Среди топовых проектов оказались дома «Сибирских владений», «Стабилис», «СИТИСТРОЙ», «Мира Коттеджей», «АМ-Групп». Лучшим проектом конкурса по оценкам экспертов стал дом «Аристократ» строительной компании «АМ-Групп».

Фото: «Загород Экспо»

Впервые в рамках выставки прошло народное голосование на звание «Лучший застройщик ИЖС 2023». Жители нашего региона сами определили лучшую строительную компанию в сфере индивидуального жилищного строительства.

Большинством голосов победителем стала строительная компания «СтройАльянс». Среди лидеров голосования оказались строительная компания «Хоум Строй», застройщик загородной недвижимости IZI HOUSE, строительная компания «АМ-Групп».

Фото: «Загород Экспо»

Статуэтку за лучший стенд на осенней выставке организаторы вручили строительной компании «Стабилис». На 1 этаже Технопарка компания выстроила современную экспозицию с комфортной зоной для презентации своих услуг и переговоров, а на 2 этаже участник разместил для посетителей выставки стильную брендированную фотозону.

Фото: «Загород Экспо»

Каждый день выставки завершался грандиозным розыгрышем подарков от участников и партнеров. Счастливчики уносили с собой сертификаты на строительство и обустройство домов и бань. Среди крупных подарков — био-камин, кресло-качалка, дизайнерский журнальный столик из керамогранита, SUP-доска, портативная автомойка и многое другое.

Главным подарком осенней выставки стала машина облицовочного кирпича от Винзилинского завода керамических стеновых материалов (ВЗКСМ). Общий призовой фонд составил более 2 млн. рублей.

Фото: «Загород Экспо»

Участники осенней выставки «Загород Экспо»:

  • Деловой партнер — мультибрендовый автомобильный холдинг «Восток Моторс Азия»,
  • Банк-партнер — Россельхозбанк,
  • Гастрономический партнер — гастрокофейня «Максим»

Девелоперы и застройщики ИЖС:

  • Девелоперская компания «Сибирские владения»,
  • Эко-Девелопер «Партнер»,
  • Девелоперская компания «ЯРД»,
  • Девелоперская компания «МОНОЛИТ»,
  • Застройщик загородной недвижимости IZI HOUSE,
  • Девелоперская компания «Онегин»,
  • Строительная компания «СИТИСТРОЙ»,
  • Строительная артель MRR72,
  • Строительная компания «Мир Коттеджей»,
  • Строительная компания «ГАРАНТ СТРОЙ»,
  • Компания «АМ-Групп»,
  • Строительная компания «Хоум Строй»,
  • Компания Welcome Home,
  • Строительная компания «Стабилис»,
  • Строительная компания «КУПИДОМ»,
  • Строительная компания «Михайловский дворик»,
  • Строительная компания «СтройАльянс»,
  • Строительная компания «Горница»,
  • Строительная компания «МАСТЕРСДОМ»,
  • Строительная компания «Уютно. Дома для жизни».

Риелторы:

  • Агентство недвижимости «СОВА»,
  • Компания «Орбита».

Производственные компании (строительные и отделочные материалы):

  • Винзилинский завод керамзитового гравия,
  • Винзилинский завод керамических стеновых материалов,
  • Тюменский завод гофротруб,
  • Компания «БРАСТ».

Инженерные компании и ИТ-технологии для дома:

  • Компания «ЭКО-ГРУПП»,
  • Компания «ТОПОЛ-ЭКО»,
  • БурСтройВод,
  • Инженерный центр «Ангор»,
  • Инженерный центр «Азбука отопления»,
  • Индустрия технологий,
  • Инженерная компания «ВсеДляПрофи».

Ландшафтные бюро, компании по благоустройству участка и сада:

  • Компания Garden Pro,
  • Компания «Кедр»,
  • Сварочное ателье «М3»,
  • КСИЛ Тюмень.

Мебельное производство, интерьерные салоны, декораторы, дизайнеры:

  • Фабрика детской мебели «38 попугаев»,
  • Галерея карнизов,
  • Салон штор «Алексия»,
  • Салон Art Pazzl,
  • Салон LEXSTONE,
  • Мастерская декора Samoylova Decor,
  • Мастерская Wood Spirit,
  • Школа дизайна DH.

Зона натуральных продуктов:

  • Компания «МаслечКо»,
  • Сыроварня Siньор Джованни,
  • Натуральные сладости,
  • Товары от Ядвиги,
  • Шоколад СЕВЕРА,
  • Грузинский чай Megobari,
  • Сыроварня «Ингала»,
  • Nut case.

Следите за расписанием выставок на 2024 год на сайте проекта и в соцсетях:

Подать заявку на участие можно здесь.

#Общество#Технологии#Тюмень#Строительный бизнес#Застройщики#Выставка#Выставки#Мастер-класс#Инновации#ИЖС#ТПП#Девелоперы#Анастасия Имамахметова
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