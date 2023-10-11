Осенняя выставка «Загород Экспо»: лучшие в ИЖС, инновации, технологии и тренды

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В выставке «Загород Экспо» приняли участие 20 девелоперов и застройщиков ИЖС. Они представили 13 коттеджных поселков, готовые дома и таунхаусы, проекты домов под ключ.
На стендах выставки свою продукцию представили крупнейшие региональные производители строительных и отделочных материалов, инженерных решений, декоративных элементов оформления садовых участков.
Особым интересом у посетителей пользовалась дизайн-зона, где любой мог получить консультацию по ландшафтному и интерьерному дизайну, а также бесплатно воспользоваться услугой экспресс-планировки.
В течение 2 дней проходил тематический лекторий, в котором выступили 20 экспертов-практиков. Наиболее актуальными темами стали особенности и преимущества зимней стройки, благоустройство территории и подготовка садовых участков к холодам, правильное устройство инженерных коммуникаций.
Для детей на осенней выставке были организованы прикладные мастер-классы. Пока родители занимались важными делами, малыши и подростки соревновались в искусном управлении роботами на полигоне Кубка РТК, мастерили домики-шкатулки, маски из фетра, именные значки и браслеты.
В рамках деловой программы выставки при поддержке Торгово-промышленной палаты Тюменской области прошел круглый стол. На нем присутствовали представители муниципалитетов, собственники и руководители строительных, производственных и инженерных компаний. Председателем круглого стола стала Президент Союза ТПП ТО Ольга Леонидовна Езикеева.
Участники обсудили современный архитектурный код малоэтажного строительства и изменения в законодательстве, нашли перспективные направления для совместной работы.
Интерес к развитию ИЖС в Тобольском, Ялуторовском, Ишимском, Голышмановском районах выразили сразу несколько строительных компаний Тюмени. Круглый стол помог предпринимателям увидеть новые перспективы развития бизнеса и познакомиться лично с представителями административного ресурса.
Центром строительных экспертиз Торгово-промышленной палаты Тюменской области в рамках выставки был определен Лучший проект дома 2023 года. Среди топовых проектов оказались дома «Сибирских владений», «Стабилис», «СИТИСТРОЙ», «Мира Коттеджей», «АМ-Групп». Лучшим проектом конкурса по оценкам экспертов стал дом «Аристократ» строительной компании «АМ-Групп».
Впервые в рамках выставки прошло народное голосование на звание «Лучший застройщик ИЖС 2023». Жители нашего региона сами определили лучшую строительную компанию в сфере индивидуального жилищного строительства.
Большинством голосов победителем стала строительная компания «СтройАльянс». Среди лидеров голосования оказались строительная компания «Хоум Строй», застройщик загородной недвижимости IZI HOUSE, строительная компания «АМ-Групп».
Статуэтку за лучший стенд на осенней выставке организаторы вручили строительной компании «Стабилис». На 1 этаже Технопарка компания выстроила современную экспозицию с комфортной зоной для презентации своих услуг и переговоров, а на 2 этаже участник разместил для посетителей выставки стильную брендированную фотозону.
Каждый день выставки завершался грандиозным розыгрышем подарков от участников и партнеров. Счастливчики уносили с собой сертификаты на строительство и обустройство домов и бань. Среди крупных подарков — био-камин, кресло-качалка, дизайнерский журнальный столик из керамогранита, SUP-доска, портативная автомойка и многое другое.
Главным подарком осенней выставки стала машина облицовочного кирпича от Винзилинского завода керамических стеновых материалов (ВЗКСМ). Общий призовой фонд составил более 2 млн. рублей.
Участники осенней выставки «Загород Экспо»:
Девелоперы и застройщики ИЖС:
Риелторы:
Производственные компании (строительные и отделочные материалы):
Инженерные компании и ИТ-технологии для дома:
Ландшафтные бюро, компании по благоустройству участка и сада:
Мебельное производство, интерьерные салоны, декораторы, дизайнеры:
Зона натуральных продуктов:
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