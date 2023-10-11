Осенняя выставка «Загород Экспо»: лучшие в ИЖС, инновации, технологии и тренды

Каждый день выставки завершался грандиозным розыгрышем подарков от участников и партнеров. Счастливчики уносили с собой сертификаты на строительство и обустройство домов и бань. Среди крупных подарков — био-камин, кресло-качалка, дизайнерский журнальный столик из керамогранита, SUP-доска, портативная автомойка и многое другое.