Нефтегазовый трек олимпиады «Я — профессионал» набирает обороты

Седьмой год подряд направление «Нефтегазовое дело», которое проводит Тюменский госуниверситет, не теряет своей актуальности. На сегодняшний день на него зарегистрировалось уже более 1200 человек. Это число значительно больше в сравнении с таким же периодом прошлого года. Наиболее активны студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Татарстана и Тюменской области.