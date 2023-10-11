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Нефтегазовый трек олимпиады «Я — профессионал» набирает обороты

Нефтегазовый трек олимпиады «Я — профессионал» набирает обороты

11 октября 2023, 11:00
Фото: ТюмГу
Студенты российских вузов активно заявляются на участие в направлениях олимпиады «Я — профессионал». За 13 дней подано более 150 тысяч заявок.

Седьмой год подряд направление «Нефтегазовое дело», которое проводит Тюменский госуниверситет, не теряет своей актуальности. На сегодняшний день на него зарегистрировалось уже более 1200 человек. Это число значительно больше в сравнении с таким же периодом прошлого года. Наиболее активны студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Татарстана и Тюменской области.

Тюменский госуниверситет достаточно прочно зарекомендовал себя как организатор нефтегазового трека олимпиады «Я — профессионал». В сотрудничестве с индустрией мы наладили работу по разработке практико-ориентированных магистерских программ. На сегодняшний день магистратуры Передовой инженерной школы ТюмГУ привлекают талантливых и перспективных студентов со всей страны. Ежегодно на них поступают дипломанты олимпиады, которые в процессе обучения предлагают новые, прорывные решения для отрасли и успешно трудоустраиваются на предприятия промышленных партнеров, — отметил ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Дипломанты олимпиады получают денежные призы и льготы при поступлении на следующую ступень образования, а также возможность пройти стажировку в крупной профильной компании.

Регистрация на VII сезон олимпиады продлится до 14 ноября.

#Тюмень#Тюменская область#Россия#Образование#Студенты#ТюмГУ#Предприятия#Олимпиада#Стажировка#Призы#Университеты#Анастасия Имамахметова
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