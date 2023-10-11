Нефтегазовый трек олимпиады «Я — профессионал» набирает обороты

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Седьмой год подряд направление «Нефтегазовое дело», которое проводит Тюменский госуниверситет, не теряет своей актуальности. На сегодняшний день на него зарегистрировалось уже более 1200 человек. Это число значительно больше в сравнении с таким же периодом прошлого года. Наиболее активны студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Татарстана и Тюменской области.
Тюменский госуниверситет достаточно прочно зарекомендовал себя как организатор нефтегазового трека олимпиады «Я — профессионал». В сотрудничестве с индустрией мы наладили работу по разработке практико-ориентированных магистерских программ. На сегодняшний день магистратуры Передовой инженерной школы ТюмГУ привлекают талантливых и перспективных студентов со всей страны. Ежегодно на них поступают дипломанты олимпиады, которые в процессе обучения предлагают новые, прорывные решения для отрасли и успешно трудоустраиваются на предприятия промышленных партнеров, — отметил ректор ТюмГУ Иван Романчук.
Дипломанты олимпиады получают денежные призы и льготы при поступлении на следующую ступень образования, а также возможность пройти стажировку в крупной профильной компании.
Регистрация на VII сезон олимпиады продлится до 14 ноября.