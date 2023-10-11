Начинающим предпринимателям Тюменской области доступна новая программа финансирования

Posted 11 октября, 05:34
Published 11 октября, 05:34
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Программа «Лёгкий старт» разработана специально для предпринимателей срок, регистрации которых — не более двух лет:
«Поддержка начинающих предпринимателей — одно из ключевых направлений работы Фонда микрофинансирования Тюменской области», — отмечено в сообщении.
Финансирование начинающих предпринимателей соответствует задачам, поставленным национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Более подробно о доступных мерах поддержки и получения займа можно узнать на сайте Фонда или непосредственно от его сотрудников при личной встрече.
Напомним, десять лет назад региональное правительство для поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей создало Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Организация оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.