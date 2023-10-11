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Posted 11 октября, 05:34

Published 11 октября, 05:34

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Начинающим предпринимателям Тюменской области доступна новая программа финансирования

Начинающим предпринимателям Тюменской области доступна новая программа финансирования

11 октября 2023, 05:34
Фото: Midjourney
В Тюменской области начинающие предприниматели могут взять микрозайм на развитие бизнеса по специальным условиям. Об этом сообщило Инвестиционное агентство региона в своем телеграм-канале.

Программа «Лёгкий старт» разработана специально для предпринимателей срок, регистрации которых — не более двух лет:

  • Ставка — 8% годовых
  • Сумма — до 1 млн рублей
  • Срок — до 3-х лет
  • Отсрочка — 12 месяцев
«Поддержка начинающих предпринимателей — одно из ключевых направлений работы Фонда микрофинансирования Тюменской области», — отмечено в сообщении.

Финансирование начинающих предпринимателей соответствует задачам, поставленным национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Более подробно о доступных мерах поддержки и получения займа можно узнать на сайте Фонда или непосредственно от его сотрудников при личной встрече.

Напомним, десять лет назад региональное правительство для поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей создало Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Организация оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.

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