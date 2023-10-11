МСП теперь могут оформить микрозаем по единому сокращенному пакету документов

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Updated Сегодня, 08:20
С момента запуска сервиса было оформлено 42 кредита на 128 миллионов рублей. Получателями стали представители гостиничного, производственного, торгового бизнеса, общепита, пишет tass.ru.
Как рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, малый и средний бизнес получил возможность оформлять онлайн микрозаймы по сокращенному (в некоторых субъектах РФ в два раза) и единому для всех предпринимателей страны пакету документов и бизнес-процессов. Срок рассмотрения заявки также сокращается — до пяти календарных дней. В случае отказа заявителю подробно объяснят причину такого решения. Заемщик автоматически проверяется на стоп-факторы с использованием данных цифрового профиля, который состоит из 1,2 тыс. параметров бизнеса.
По словам Исаевича, ведущие ГМФО уже планируют выдавать микрозаймы через новый онлайн-сервис. Например, в Башкирии, Татарстане, Удмуртии, Иркутской и Саратовской областях рассчитывают до конца года выдать бизнесу не менее 1 миллиарда рублей микрозаймов.
Изменения подходов к работе ГМФО и упрощение получения микрозаймов — результат их включения в состав участников НГС, координатором которой является Корпорация МСП. Таким образом, можно устанавливать новые требования к ним и их работе. На текущий момент КМСП занимается мониторингом деятельности 136 ГМФО в 84 регионах.
Напомним: ГМФО созданы и координируются Минэкономразвития России для поддержки МСП и самозанятых за счет средств государства. Их учредителями являются регионы и муниципалитеты. ГМФО предоставляют микрозаймы на сумму до пяти миллионов рублей на срок до трех лет по льготным ставкам (средневзвешенная ставка в рамках 2023 года составляет 5,8%).
Развитие системы кредитования бизнеса — одна из задач, решаемых в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.