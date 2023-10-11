МСП теперь могут оформить микрозаем по единому сокращенному пакету документов

Как рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, малый и средний бизнес получил возможность оформлять онлайн микрозаймы по сокращенному (в некоторых субъектах РФ в два раза) и единому для всех предпринимателей страны пакету документов и бизнес-процессов. Срок рассмотрения заявки также сокращается — до пяти календарных дней. В случае отказа заявителю подробно объяснят причину такого решения. Заемщик автоматически проверяется на стоп-факторы с использованием данных цифрового профиля, который состоит из 1,2 тыс. параметров бизнеса.