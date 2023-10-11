Буцаев заявил о создании инжиниринговых центров с решениями по утилизации товаров

Posted Сегодня, 19:38
Published Сегодня, 19:38
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Updated Сегодня, 19:39
Вице-премьер Виктория Абрамченко во время пленарного заседания Российского экологического форума (РЭФ) заявила, что для целей формирования ЭЗЦ и развития отрасли обращения с ТКО можно создать по всей стране инжиниринговые центры с готовыми решениями по утилизации продукции, передает rostovgazeta.ru.
Она отметила, что на рынке появляется большое количество товаров и продуктов, однако нет пакетных, готовых решений по технологиям их утилизации. Она поручила подготовить соответствующие предложения по созданию таких организаций.
Говоря о формировании ЭЗЦ, Денис Буцаев перечислил три основные проблемы, которые стоят на этом пути, а также их решения. Первая проблема — экономическая. Буцаев отметил, что инвесторы не начнут вкладываться в отрасль, которая не гарантирует возврата инвестиций. Первым шагом для решения этой проблемы стало принятие инициативы, связанной с изменением института расширенной ответственности производителей (РОП). Вторая проблема касается большого количества данных об участниках рынка, которые приходят из разных источников. Для ее решения будет создан единый реестр, объединяющий информацию обо всех отходообразователях.
«Третья проблема — технологическая. Инжиниринг производимых продуктов должен быть нацелен на их дальнейшую эффективную переработку. Это задача глобальная и очень интересная», — сообщил Денис Буцаев.
Он также считает важным решить вопрос с загрузкой предприятий. Чтобы система заработала, необходимо предусмотреть инструменты, которые гарантируют инвестору необходимую загрузку, отметил Буцаев.
РЭФ-2023 проходит 8 — 11 октября. Форум включает в себя молодежный день и деловую программу.