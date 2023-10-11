Буцаев заявил о создании инжиниринговых центров с решениями по утилизации товаров

Говоря о формировании ЭЗЦ, Денис Буцаев перечислил три основные проблемы, которые стоят на этом пути, а также их решения. Первая проблема — экономическая. Буцаев отметил, что инвесторы не начнут вкладываться в отрасль, которая не гарантирует возврата инвестиций. Первым шагом для решения этой проблемы стало принятие инициативы, связанной с изменением института расширенной ответственности производителей (РОП). Вторая проблема касается большого количества данных об участниках рынка, которые приходят из разных источников. Для ее решения будет создан единый реестр, объединяющий информацию обо всех отходообразователях.