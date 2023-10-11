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Буцаев: Переход на экономику замкнутого цикла создаст еще 19 тысяч рабочих мест

Буцаев: Переход на экономику замкнутого цикла создаст еще 19 тысяч рабочих мест

11 октября 2023, 20:26
Фото: reo.ru
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев заявил, что экономика замкнутого цикла (ЭЗЦ) потребует создания более 19 тысяч прямых рабочих мест, а также дополнительных мест в смежных отраслях.

Развитие кадрового потенциала для циклической экономики Денис Буцаев обсудил с ректорами ведущих вузов и корпоративным сектором на сессии «Корпоративное образование: человеческий капитал как основа устойчивого развития» 10 октября в рамках Российского экологического форума (РЭФ), сообщает bel.ru.

«Рынок для молодых специалистов фактически открытый, беспрецедентно широкий. Рынок колоссальный по емкости, мы говорим о 19 тысячах только прямых рабочих мест, которые будут созданы в нашей отрасли до 2030 года», — отметил глава РЭО.

Он напомнил, что благодаря отрасли обращения с отходами многие из смежных отраслей развиваются за счет создания собственных бизнесов, где тоже могут появиться дополнительные рабочие места. Кроме того, добавил Буцаев, сфера обращения с ТКО предлагает наиболее конкурентоспособные условия для трудоустройства — не только финансовые, но и в плане роста уровня технических компетенций практически по всему сроку востребованности специалистов. Это связано с тем, что сфера переработки ТКО становится высокотехнологичной.

«Поэтому агитирую всех за то, чтобы становиться частью экономики замкнутого цикла», — отметил Денис Буцаев.

Глава РЭО рассказал и о подготовке кадров для ЭЗЦ и отрасли обращения с отходами. Соответствующие программы обучения РЭО реализует совместно с НИТУ МИСиС и РЭУ им. Г. В. Плеханова. Также над этим работает консорциум из 40 ведущих вузов страны, включая МГТУ им. Н. Э. Баумана и МГУ им. М. В. Ломоносова.

На сессии обсудили и будущее корпоративного образования в России, шансы корпоративных вузов стать альтернативой традиционным академическим в части развития узкопрофильных компетенций, а также механизмы формирования и передачи унифицированных образовательных компетенций в новых форматах.

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