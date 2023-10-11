Буцаев: Переход на экономику замкнутого цикла создаст еще 19 тысяч рабочих мест

Он напомнил, что благодаря отрасли обращения с отходами многие из смежных отраслей развиваются за счет создания собственных бизнесов, где тоже могут появиться дополнительные рабочие места. Кроме того, добавил Буцаев, сфера обращения с ТКО предлагает наиболее конкурентоспособные условия для трудоустройства — не только финансовые, но и в плане роста уровня технических компетенций практически по всему сроку востребованности специалистов. Это связано с тем, что сфера переработки ТКО становится высокотехнологичной.