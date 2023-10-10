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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

В Тюмени в полтора раза выросло число госпитализированных пациентов с COVID-19

В Тюмени в полтора раза выросло число госпитализированных пациентов с COVID-19

10 октября 2023, 12:09
Фото: 1MI
За неделю в Тюменской области госпитализированы с коронавирусной инфекцией 34 человека. Это на 8 пациентов больше, чем неделей ранее.
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COVID-19 FAQ

Статистика по заболеваемости в регионе опубликована на сайте «Стопкоронавирус».

«В период со 2 по 8 октября на территории Тюменской области COVID-19 выявлен у 154 человек. Сняты с учета по выздоровлению — 156», — указано на информпортале.

Ранее «Наш город» писал о том, что из-за очередной вспышки коронавируса в тюменских поликлиниках снова ввели масочный режим. Также без средств индивидуальной защиты не пускают посетителей в местные колонии.

Поликлиники Тюмени вводят масочный режим из-за всплеска ОРВИ
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#Общество#Коронавирус COVID-19#Тюмень#COVID-19 FAQ#Ирина Швецова#COVID-19
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