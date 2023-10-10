В Тюмени в полтора раза выросло число госпитализированных пациентов с COVID-19

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Статистика по заболеваемости в регионе опубликована на сайте «Стопкоронавирус».
«В период со 2 по 8 октября на территории Тюменской области COVID-19 выявлен у 154 человек. Сняты с учета по выздоровлению — 156», — указано на информпортале.
Ранее «Наш город» писал о том, что из-за очередной вспышки коронавируса в тюменских поликлиниках снова ввели масочный режим. Также без средств индивидуальной защиты не пускают посетителей в местные колонии.