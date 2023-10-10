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В Тюмени судье пришлось объясняться перед депутатами из-за мужа

В Тюмени судье пришлось объясняться перед депутатами из-за мужа

10 октября 2023, 13:10
Фото: 1MI
Сегодня в Тюменской областной думе прошла процедура согласования кандидатов в мировые судьи. В их числе была Наталья Фатеева, муж которой, как оказалось, чуть не попал под уголовную статью.
Сюжет
Суд

Как пишет Ура.ру, объяснений от судьи по этому поводу потребовал депутат регионального парламента Владимир Ульянов. Он спросил у Фатеевой, за что и когда ее супруг привлекался к уголовной ответственности. Она пояснила, что он стал участником инцидента во время рабочей вахты.

«В справке значится, что привлекался к уголовной ответственности, но дело прекращено. Статья 26 УПК РФ — изменение обстановки. На тот момент, она уже исключалась из уголовного кодекса. Повестки в суд он не получал, административные протоколы по данному факту в отношении него также не были составлены», — пояснила Фатеева.

Других претензий к кандидату депутаты не высказали и по итогам заседания рекомендовали назначить Наталью Фатееву на должность мирового судьи судебного участка №4 Тобольского судебного района.

Ранее стало известно, что должность председателя Ленинского районного суда, где рассматриваются самые громкие коррупционные дела, может занять супруг депутата региональной думы Оксаны Величко.

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