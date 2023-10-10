В Тюмени судье пришлось объясняться перед депутатами из-за мужа

Как пишет Ура.ру, объяснений от судьи по этому поводу потребовал депутат регионального парламента Владимир Ульянов. Он спросил у Фатеевой, за что и когда ее супруг привлекался к уголовной ответственности. Она пояснила, что он стал участником инцидента во время рабочей вахты.