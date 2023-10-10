В Тюмени судье пришлось объясняться перед депутатами из-за мужа

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Как пишет Ура.ру, объяснений от судьи по этому поводу потребовал депутат регионального парламента Владимир Ульянов. Он спросил у Фатеевой, за что и когда ее супруг привлекался к уголовной ответственности. Она пояснила, что он стал участником инцидента во время рабочей вахты.
«В справке значится, что привлекался к уголовной ответственности, но дело прекращено. Статья 26 УПК РФ — изменение обстановки. На тот момент, она уже исключалась из уголовного кодекса. Повестки в суд он не получал, административные протоколы по данному факту в отношении него также не были составлены», — пояснила Фатеева.
Других претензий к кандидату депутаты не высказали и по итогам заседания рекомендовали назначить Наталью Фатееву на должность мирового судьи судебного участка №4 Тобольского судебного района.
Ранее стало известно, что должность председателя Ленинского районного суда, где рассматриваются самые громкие коррупционные дела, может занять супруг депутата региональной думы Оксаны Величко.