В Тюмени будет построен мост через Транссибирскую магистраль

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
В ходе заседания городской Думы глава горадминистрации Руслан Кухарук обозначил одну из ключевых задач для города — создать и развить современную транспортную инфраструктуру в Тюмени.
Глава города подчеркнул, что уже в ближайшее время власти приступят к строительству новых транспортных узлов, в числе которых путепровод через Транссибирскую магистраль, который соединит заречную часть Тюмени с жилым районом ДОК.
Вместе с этим уже ведутся работы на улице Фармана Салманова, которые позволят соединить Тюменскую слободу с центром города. Также уже завершается возведение трехуровневой развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что15 октября завершится сезон проката электросамокатов. Этот год для кикшеринга в городе стал особенным, так как отличился крайне негативными последствиями и даже уголовным делом на водителя этого вида транспорта.