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В Тюмени будет построен мост через Транссибирскую магистраль

В Тюмени будет построен мост через Транссибирскую магистраль

10 октября 2023, 09:07
Фото: 1MI
В Тюмени будет построен мост через Транссибирскую магистраль
Глава городской администрации Руслан Кухарук заявил, что в ближайшее время в Тюмени будет возведен мост в створе улицы Аккумуляторной и путепровода через Туру.

В ходе заседания городской Думы глава горадминистрации Руслан Кухарук обозначил одну из ключевых задач для города — создать и развить современную транспортную инфраструктуру в Тюмени.

Глава города подчеркнул, что уже в ближайшее время власти приступят к строительству новых транспортных узлов, в числе которых путепровод через Транссибирскую магистраль, который соединит заречную часть Тюмени с жилым районом ДОК.

Вместе с этим уже ведутся работы на улице Фармана Салманова, которые позволят соединить Тюменскую слободу с центром города. Также уже завершается возведение трехуровневой развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что15 октября завершится сезон проката электросамокатов. Этот год для кикшеринга в городе стал особенным, так как отличился крайне негативными последствиями и даже уголовным делом на водителя этого вида транспорта.

#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы#Алиса Вернер
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