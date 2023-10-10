Тюменский индустриальный университет вошел в рейтинг лучших вузов мира

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
ТИУ удалось сохранить позиции в рейтинге по сравнению с показателем 2022 года (1501+ место) и улучшить положение среди вузов России — в текущем году университет занял 36 место из 78.
«Для нас это важный показатель, который подтверждает высокий уровень деятельности университета», — отметила журналистам ректор Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова.
По ее словам, за ростом рейтинга учебного заведения стоят приложенные усилия. В первую очередь, вуз предъявляет высокие требования к качеству преподавания и учебным программам, подчеркнула Ефремова.
Рейтинг издания THE — один их самых престижных. В основе методики лежит 18 показателей, измеряющих эффективность учебных заведений по пяти категориям, среди которых преподавание, исследовательская среда, качество исследований, отраслевой доход и международные перспективы.
В сентябре сразу шесть тюменских студентов прошли в финал проекта «Флагманы образования».