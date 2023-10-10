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Тюменский вуз вошел в число лучших университетов мира

Тюменский индустриальный университет вошел в рейтинг лучших вузов мира

10 октября 2023, 10:49
Фото: Екатерина Коломиец / 1MI
Тюменский вуз вошел в число лучших университетов мира
Тюменский индустриальный университет (ТИУ) вновь вошел в мировой рейтинг высших учебных заведений издания Times Higher Education (THE). Самую высокую оценку вуз получил по направлению «Преподавание».

ТИУ удалось сохранить позиции в рейтинге по сравнению с показателем 2022 года (1501+ место) и улучшить положение среди вузов России — в текущем году университет занял 36 место из 78.

«Для нас это важный показатель, который подтверждает высокий уровень деятельности университета», — отметила журналистам ректор Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова.

По ее словам, за ростом рейтинга учебного заведения стоят приложенные усилия. В первую очередь, вуз предъявляет высокие требования к качеству преподавания и учебным программам, подчеркнула Ефремова.

Рейтинг издания THE — один их самых престижных. В основе методики лежит 18 показателей, измеряющих эффективность учебных заведений по пяти категориям, среди которых преподавание, исследовательская среда, качество исследований, отраслевой доход и международные перспективы.

В сентябре сразу шесть тюменских студентов прошли в финал проекта «Флагманы образования».

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