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Updated Сегодня, 11:44

В Тюменской области проведут профилактику в работе телевидения

Телевидение и радио отключат в Тюменской области

10 октября 2023, 10:53
Фото: 1MI
В Тюменской области проведут профилактику в работе телевидения
Население Тюменской области может столкнуться с помехами в работе телевидения и радио. Профилактические работы на сетях РТРС будут вестись до 31 октября 2023 года.

Они затронут восемь муниципальных районов, а также саму Тюмень.

«В отдельных районах Тюменской области планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания», — сообщили журналистам в региональном инфоцентре правительства.

Так, в Омутинском районе Тюменской области 16 октября профилактические работы будут проводиться с 04:00 до 13:00, в Юргинском районе — 26 октября с 11:00 до 17:00.

Напомним, в июле тюменцев предупреждали о временном отключении бесплатного телевидения и радио.

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#Общество#Новости тюмени#Анна Безрукова
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