Телевидение и радио отключат в Тюменской области

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Они затронут восемь муниципальных районов, а также саму Тюмень.
«В отдельных районах Тюменской области планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания», — сообщили журналистам в региональном инфоцентре правительства.
Так, в Омутинском районе Тюменской области 16 октября профилактические работы будут проводиться с 04:00 до 13:00, в Юргинском районе — 26 октября с 11:00 до 17:00.
Напомним, в июле тюменцев предупреждали о временном отключении бесплатного телевидения и радио.