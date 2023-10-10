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Updated Сегодня, 12:55

Спортсменку из Тюмени хотели переманить в сборную Киргизии

Спортсменку из Тюмени хотели переманить в олимпийскую сборную Киргизии

10 октября 2023, 12:53
Фото: 1MI
Спортсменку из Тюмени хотели переманить в сборную Киргизии
Спортсменка из Тюмени Альбина Молдажанова, которая победила в международном турнире по боксу среди женщин, получила в ходе соревнований предложение о переходе в команду Киргизии. Об этом сообщил тренер тюменки Александр Паули.

«К нам подошли представители Киргизии и пригласили нас боксировать за Киргизию. Они нам предлагали сделать гражданство на Олимпиаду. Но мы им сказали, что русские родину не продают», — сказал Паули в комментарии телеканалу «Тюменское время».

Молдажанова выиграла международный турнир по боксу среди женщин, прошедший в Анапе. Тюменка рассказала, что финальное сражение со спортсменкой из Уфы было тяжелым и эмоциональным. Победительниц соревнований наградили золотыми медалями и перстнями.

Ранее сообщалось, что глава СК России проконтролирует расследование гибели 15-летней тюменской спортсменки.

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#Спорт#Новости тюмени#Анна Безрукова
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