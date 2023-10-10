Спортсменку из Тюмени хотели переманить в олимпийскую сборную Киргизии

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
«К нам подошли представители Киргизии и пригласили нас боксировать за Киргизию. Они нам предлагали сделать гражданство на Олимпиаду. Но мы им сказали, что русские родину не продают», — сказал Паули в комментарии телеканалу «Тюменское время».
Молдажанова выиграла международный турнир по боксу среди женщин, прошедший в Анапе. Тюменка рассказала, что финальное сражение со спортсменкой из Уфы было тяжелым и эмоциональным. Победительниц соревнований наградили золотыми медалями и перстнями.
Ранее сообщалось, что глава СК России проконтролирует расследование гибели 15-летней тюменской спортсменки.