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Modified Сегодня, 18:27

Updated Сегодня, 18:27

Российский стриминг запустил премьерные серии картины «Короче, план такой»

Российский стриминг запустил премьерные серии картины «Короче, план такой»

10 октября 2023, 18:27
Фото: Midjourney
Три премьерные серии нового сериала «Короче, план такой» стали доступны на стриминговой платформе Wink. Картина рассказывает о приключениях российских хакеров, которые помогают спецслужбам РФ и «спасают весь мир».

В сообщении на официальном сайте платформы Wink указано, что разношерстная команда российских хакеров спасает мир. Авантюрная комедия от продюсера Вадима Галыгина. Об этом пишет ura.news.

В главных ролях снялись актеры Кирилл Нагиев и Софья Каштанова. Режиссер проекта — Марк Горобец. Также в фильме задействованы актеры Игорь Коровин, Никита Богатов, Михаил Кремер, Михаил Сафронов. За съемочный процесс отвечала продюсерская компания WMG совместно с «НМГ Студией». Поддержку проекту оказал Институт развития интернета.

Сюжет фильма имеет схожесть с трилогией «Друзья Оушена». Российским хакерам предстоит спасти мир, они с легкостью обманывают алчных богачей, похищая деньги с их счетов.

В кратком изложении сериала указано, что участники группы российских хакеров ранее никогда не видели друг друга вживую. В состав их команды вошли: красивая авантюристка, ловкий актер, фактурный житель Камчатки и вчерашний школьник. В одном из первых эпизодов они попались правоохранительным органам. Теперь перед ними стоит выбор: тюрьма или работа в интересах страны. С этого времени их жизнь стремительно меняется. Ребята знакомятся и начинают действовать сообща.

По мнению кинокритиков, картина понравится тем, кто любит секретные миссии на экране и харизматичных героев.

#Общество
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