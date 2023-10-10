Российский стриминг запустил премьерные серии картины «Короче, план такой»

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
В сообщении на официальном сайте платформы Wink указано, что разношерстная команда российских хакеров спасает мир. Авантюрная комедия от продюсера Вадима Галыгина. Об этом пишет ura.news.
В главных ролях снялись актеры Кирилл Нагиев и Софья Каштанова. Режиссер проекта — Марк Горобец. Также в фильме задействованы актеры Игорь Коровин, Никита Богатов, Михаил Кремер, Михаил Сафронов. За съемочный процесс отвечала продюсерская компания WMG совместно с «НМГ Студией». Поддержку проекту оказал Институт развития интернета.
Сюжет фильма имеет схожесть с трилогией «Друзья Оушена». Российским хакерам предстоит спасти мир, они с легкостью обманывают алчных богачей, похищая деньги с их счетов.
В кратком изложении сериала указано, что участники группы российских хакеров ранее никогда не видели друг друга вживую. В состав их команды вошли: красивая авантюристка, ловкий актер, фактурный житель Камчатки и вчерашний школьник. В одном из первых эпизодов они попались правоохранительным органам. Теперь перед ними стоит выбор: тюрьма или работа в интересах страны. С этого времени их жизнь стремительно меняется. Ребята знакомятся и начинают действовать сообща.
По мнению кинокритиков, картина понравится тем, кто любит секретные миссии на экране и харизматичных героев.