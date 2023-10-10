Российский стриминг запустил премьерные серии картины «Короче, план такой»

В кратком изложении сериала указано, что участники группы российских хакеров ранее никогда не видели друг друга вживую. В состав их команды вошли: красивая авантюристка, ловкий актер, фактурный житель Камчатки и вчерашний школьник. В одном из первых эпизодов они попались правоохранительным органам. Теперь перед ними стоит выбор: тюрьма или работа в интересах страны. С этого времени их жизнь стремительно меняется. Ребята знакомятся и начинают действовать сообща.