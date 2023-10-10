Погрузка экспортных грузов в порты на сети РЖД выросла на 2,4% в январе — сентябре

Posted 10 октября, 11:19
Published 10 октября, 11:19
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В частности, в порты Северо-Запада было отправлено 98,8 миллиона тонн различных грузов, то есть на 5,8% больше. В порты Дальнего Востока отправили 85,1 миллиона тонн грузов (+0,4%), а в порты Юга — 68 миллионов тонн, то есть на уровне прошлого года.
С января по сентябрь вырос объем перевозок в порты зерна (в 2,4 раза, до 10,6 миллиона тонн), химикатов и соды (в 1,7 раза, до 2 миллионов тонн), удобрений (на 6,9%, до 18 миллионов тонн) и угля (на 2,1%, до 136,4 миллиона тонн).
В структуре экспортных грузов доля угля составила 54,2%, нефтяных грузов — 21%, удобрений — 7,1%, черных металлов — 5,1%, зерна — 4,2%, руды — 1,7%.
В направлении портов Северо-Запада положительную динамику показали перевозки угля (+12,8%, до 43,1 миллиона тонн), удобрений (+10,4%, до 15,2 миллиона тонн), химикатов (+24,6%, до 884,2 тысячи тонн) и зерна (в 5,7 раза, до 360,4 тысячи тонн).
Основными драйверами роста погрузки через морские терминалы Дальнего Востока стали перевозки угля (+1,8%, до 70,3 миллиона тонн), нефтяных грузов (+4,5%, до 5,2 миллиона тонн), химикатов и соды (рост в 6,1 раза, до 585,3 тысячи тонн), а также зерна (рост в 15 раз, до 155,5 тысячи тонн).
Что касается портов Юга, то было зафиксировано увеличение перевозок нефтяных грузов (+1,1%, до 19,9 миллиона тонн), зерна (рост в 2,3 раза, до 10,1 миллиона тонн), черных металлов (+2,3%, до 7,5 миллиона тонн) и химикатов (+34,5%, до 519,2 тысячи тонн).
* С учетом припортовых станций Октябрьской, Северной и Калининградской железных дорог.
** С учетом припортовых станций Северо-Кавказской и Приволжской железных дорог.