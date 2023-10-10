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Инвестиции в строительство мощностей по переработке отходов достигли 113 млрд рублей

Инвестиции в строительство мощностей по переработке отходов достигли 113 млрд рублей

10 октября 2023, 19:50
Фото: reo.ru
Общий объем инвестиций в строительство мусороперерабатывающих заводов со стороны Российского экологического оператора (РЭО) с 2020 года достиг 113 млрд рублей. Об этом на полях Российского экологического форума заявил глава РЭО Денис Буцаев.

«В настоящее время у нас подписано с 2020 года 46 концессий. За предыдущее десятилетие их было 10. У нас объем инвестиций 113 млрд рублей во все эти концессии. Из них начиная с 2023 года РЭО при поддержке правительства проинвестировал 26,5 млрд», — цитирует gorod55.ru слова Буцаева.

Денис Буцаев также отметил, что концессионные соглашения позволяют вести строительство комплексов по обработке отходов мощностью свыше 6 млн тонн в год. Более того, инвестиции, полученные из бюджета, помогают строить заводы в Мордовии, Дагестане, Архангельской области, Крыму и Чечне.

Начиная с 1 января 2019 года в России началась реформа отрасли обращения с отходами. Суть ее заключается в том, что обращение с отходами должно быть более цивилизованным. При этом необходимо решить проблему с незаконными свалками, в том числе существенно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Цель к 2030 году — построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. Планируется, что на обработку или сортировку должны поступать 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение. На конец 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составляла 50,2%, на переработку — 12%.

#Общество
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