Инвестиции в строительство мощностей по переработке отходов достигли 113 млрд рублей

Posted Сегодня, 19:50
Published Сегодня, 19:50
Modified Сегодня, 19:50
Updated Сегодня, 19:50
«В настоящее время у нас подписано с 2020 года 46 концессий. За предыдущее десятилетие их было 10. У нас объем инвестиций 113 млрд рублей во все эти концессии. Из них начиная с 2023 года РЭО при поддержке правительства проинвестировал 26,5 млрд», — цитирует gorod55.ru слова Буцаева.
Денис Буцаев также отметил, что концессионные соглашения позволяют вести строительство комплексов по обработке отходов мощностью свыше 6 млн тонн в год. Более того, инвестиции, полученные из бюджета, помогают строить заводы в Мордовии, Дагестане, Архангельской области, Крыму и Чечне.
Начиная с 1 января 2019 года в России началась реформа отрасли обращения с отходами. Суть ее заключается в том, что обращение с отходами должно быть более цивилизованным. При этом необходимо решить проблему с незаконными свалками, в том числе существенно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Цель к 2030 году — построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. Планируется, что на обработку или сортировку должны поступать 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение. На конец 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составляла 50,2%, на переработку — 12%.