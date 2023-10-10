nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Дума VIII созыва продолжит решение важных системных вопросов жизни города

Дума VIII созыва продолжит решение важных системных вопросов жизни города

10 октября 2023, 10:29
Фото: Тюменская городская Дума
В первом заседании Думы принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор. Новому составу депутатского корпуса он обозначил задачи на ближайшие пять лет работы.

Одним из приоритетов глава региона назвал развитие дорожной и транспортной сети в новых микрорайонах областного центра, сохранение темпов строительства социальной инфраструктуры и создания комфортной городской среды.

Важно обеспечить устойчивое экономическое развитие города и области. Вместе нам предстоит реализовать ряд амбициозных проектов. В их числе — реновация территории бывшего комбината деревянного домостроения «ДСК-500», где появится крупнейший промышленный технопарк, а также строительство межвузовского кампуса, который повысит конкурентоспособность нашего региона и города в борьбе за талантливых студентов, будущих предпринимателей, — прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона добавил, что необходимо сохранить преемственность и конструктивные отношения между всеми представителями системы публичной власти области, оперативно реагировать на новые вызовы.

От этого зависит эффективность работы, которую мы видим уже на протяжении многих лет, — подытожил Александр Викторович.

Сплоченность команды Тюменской области и муниципалитета позволяет плодотворно решать вопросы местного и регионального значения. Это отметили в ходе пресс-подхода глава города Руслан Кухарук и председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.

Тюмень активно развивается благодаря реализации федеральных, региональных и муниципальных программ, сообщил журналистам глава города Руслан Кухарук.

Помимо строительства новых микрорайонов продолжится практика реновации территорий с ветхим жилфондом, программа по расселению тюменцев из аварийного жилья, строительство объектов социального значения в рамках муниципально-частного партнерства, — рассказал Руслан Николаевич.

Как отметил глава города, совместно с правительством Тюменской области разработан ряд мероприятий по обновлению подвижного состава общественного транспорта и введению в этом году пересадочного тарифа для тюменцев.

По сложившейся традиции вместе с общественными организациями и активными жителями будет определяться развитие города, как это и было всегда, — сказал Руслан Кухарук.

По словам Светланы Ивановой, Тюменская городская Дума будет опираться на опыт работы депутатов VII созыва, изучать лучшие практики страны и следовать заданному курсу. Прежде всего, это касается реализации указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» и национальных проектах.

Тюмень — лучший город Земли, в котором созданы комфортные условия. Это говорит о том, что население областного центра будет расти. Тюменцы хотят видеть в шаговой доступности школы, детские сады, поликлиники, парки и скверы, для этого необходимо развивать социальную инфраструктуру, продолжать преображение дворовых территорий, — уверена Светлана Иванова.

Председатель Думы подчеркнула, что депутатам необходимо продолжить работать над инвестиционной привлекательностью Тюмени.

За последние пять лет было организовано более 7 тысяч рабочих мест. Необходимо сохранить набранные темпы, поэтому особое внимание будет уделяться поддержке предпринимательского сообщества, — озвучила основные направления работы представительного органа местного самоуправления Светлана Владимировна.
#Тюмень#Тюменская область#Студенты#Общественный транспорт#Руслан Кухарук#Тюменская городская Дума#Александр Моор#Инфраструктура#Нацпроекты#Развитие#Развитие города#Анастасия Имамахметова
Подпишитесь
«Вахтер или супермен»: кто и как охраняет школы и детские сады в Тюмени без оружия?
Сегодня, 06:24
Тюменские врачи запретили матери навещать дочь, впавшую в кому после родов
Сегодня, 05:31
«Последний раз?»: в Тюмени завершается сезон проката электросамокатов
Сегодня, 08:27
В Тюменской области на этой неделе выпадет первый снег
Сегодня, 08:15
«Это преступление»: в Тюмени потребовали проверки контракта горадминистрации
Сегодня, 03:20
«Я офицер, если отправят, то поеду без вопросов»: в зоне СВО погиб выпускник ТВВИКУ
Сегодня, 11:01