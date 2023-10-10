Дума VIII созыва продолжит решение важных системных вопросов жизни города

По словам Светланы Ивановой, Тюменская городская Дума будет опираться на опыт работы депутатов VII созыва, изучать лучшие практики страны и следовать заданному курсу. Прежде всего, это касается реализации указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» и национальных проектах.