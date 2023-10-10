Дума VIII созыва продолжит решение важных системных вопросов жизни города

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Одним из приоритетов глава региона назвал развитие дорожной и транспортной сети в новых микрорайонах областного центра, сохранение темпов строительства социальной инфраструктуры и создания комфортной городской среды.
Важно обеспечить устойчивое экономическое развитие города и области. Вместе нам предстоит реализовать ряд амбициозных проектов. В их числе — реновация территории бывшего комбината деревянного домостроения «ДСК-500», где появится крупнейший промышленный технопарк, а также строительство межвузовского кампуса, который повысит конкурентоспособность нашего региона и города в борьбе за талантливых студентов, будущих предпринимателей, — прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Глава региона добавил, что необходимо сохранить преемственность и конструктивные отношения между всеми представителями системы публичной власти области, оперативно реагировать на новые вызовы.
От этого зависит эффективность работы, которую мы видим уже на протяжении многих лет, — подытожил Александр Викторович.
Сплоченность команды Тюменской области и муниципалитета позволяет плодотворно решать вопросы местного и регионального значения. Это отметили в ходе пресс-подхода глава города Руслан Кухарук и председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.
Тюмень активно развивается благодаря реализации федеральных, региональных и муниципальных программ, сообщил журналистам глава города Руслан Кухарук.
Помимо строительства новых микрорайонов продолжится практика реновации территорий с ветхим жилфондом, программа по расселению тюменцев из аварийного жилья, строительство объектов социального значения в рамках муниципально-частного партнерства, — рассказал Руслан Николаевич.
Как отметил глава города, совместно с правительством Тюменской области разработан ряд мероприятий по обновлению подвижного состава общественного транспорта и введению в этом году пересадочного тарифа для тюменцев.
По сложившейся традиции вместе с общественными организациями и активными жителями будет определяться развитие города, как это и было всегда, — сказал Руслан Кухарук.
По словам Светланы Ивановой, Тюменская городская Дума будет опираться на опыт работы депутатов VII созыва, изучать лучшие практики страны и следовать заданному курсу. Прежде всего, это касается реализации указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» и национальных проектах.
Тюмень — лучший город Земли, в котором созданы комфортные условия. Это говорит о том, что население областного центра будет расти. Тюменцы хотят видеть в шаговой доступности школы, детские сады, поликлиники, парки и скверы, для этого необходимо развивать социальную инфраструктуру, продолжать преображение дворовых территорий, — уверена Светлана Иванова.
Председатель Думы подчеркнула, что депутатам необходимо продолжить работать над инвестиционной привлекательностью Тюмени.
За последние пять лет было организовано более 7 тысяч рабочих мест. Необходимо сохранить набранные темпы, поэтому особое внимание будет уделяться поддержке предпринимательского сообщества, — озвучила основные направления работы представительного органа местного самоуправления Светлана Владимировна.