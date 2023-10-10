nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Дорогие дайверские часы заметили на депутате Антипове

Дорогие дайверские часы заметили на депутате Антипове на заседании гордумы Тюмени

10 октября 2023, 13:31
Фото: 1MI
Дорогие дайверские часы заметили на депутате Антипове
Вновь избранный депутат гордумы Тюмени Дмитрий Антипов пришел на первое заседание в дорогих швейцарских часах. Аксессуар от известного бренда Omega стоит минимум 750 тысяч рублей.

Модель сделана из нержавеющей стали, 18-каратного золота и имеет керамический безель с дайверской шкалой, пишет сайт 72.ru.

«Часы Seamaster Professional Diver 300M, которые были выпущены в 1993 году, привлекли внимание большого числа ценителей часового искусства. Скелетонизированные стрелки и выпуклые индексы выполнены из 18-каратного золота и имеют углубления, заполненные белым люминесцентным составом Super-LumiNova, а гелиевому клапану придана коническая форма», — уточняет издание.

В 2020 году Дмитрий Антипов вошел в топ-5 богатейших депутатов городской думы Тюмени. Уровень его дохода за 2019 год составил 16,7 миллиона рублей. Автопарк депутата включал Lexus LX 570, Audi Q7, снегоход, снегоболотоход и прицеп, напоминает 72.ru.

Ранее стало известно, что бывший мэр Тюмени Киричук будет работать в гордуме за зарплату.

Читайте также:
«Вахтер или супермен»: кто и как охраняет школы и детские сады в Тюмени без оружия?«Это преступление»: в Тюмени потребовали проверки контракта горадминистрацииИтоги дня Тюмени: новый отель, застрелили мужчину, тюменка попала на конкурс красоты
#Общество#Деньги#Новости тюмени#Анна Безрукова
Подпишитесь
«Вахтер или супермен»: кто и как охраняет школы и детские сады в Тюмени без оружия?
Сегодня, 06:24
Обмеление водохранилища под Тюменью грозит экологической катастрофой
Сегодня, 12:43
«Последний раз?»: в Тюмени завершается сезон проката электросамокатов
Сегодня, 08:27
В Тюменской области на этой неделе выпадет первый снег
Сегодня, 08:15
«Это преступление»: в Тюмени потребовали проверки контракта горадминистрации
Сегодня, 03:20
«Я офицер, если отправят, то поеду без вопросов»: в зоне СВО погиб выпускник ТВВИКУ
Сегодня, 11:01