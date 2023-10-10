Дорогие дайверские часы заметили на депутате Антипове на заседании гордумы Тюмени

«Часы Seamaster Professional Diver 300M, которые были выпущены в 1993 году, привлекли внимание большого числа ценителей часового искусства. Скелетонизированные стрелки и выпуклые индексы выполнены из 18-каратного золота и имеют углубления, заполненные белым люминесцентным составом Super-LumiNova, а гелиевому клапану придана коническая форма», — уточняет издание.