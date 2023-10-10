Дорогие дайверские часы заметили на депутате Антипове на заседании гордумы Тюмени

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Модель сделана из нержавеющей стали, 18-каратного золота и имеет керамический безель с дайверской шкалой, пишет сайт 72.ru.
«Часы Seamaster Professional Diver 300M, которые были выпущены в 1993 году, привлекли внимание большого числа ценителей часового искусства. Скелетонизированные стрелки и выпуклые индексы выполнены из 18-каратного золота и имеют углубления, заполненные белым люминесцентным составом Super-LumiNova, а гелиевому клапану придана коническая форма», — уточняет издание.
В 2020 году Дмитрий Антипов вошел в топ-5 богатейших депутатов городской думы Тюмени. Уровень его дохода за 2019 год составил 16,7 миллиона рублей. Автопарк депутата включал Lexus LX 570, Audi Q7, снегоход, снегоболотоход и прицеп, напоминает 72.ru.
Ранее стало известно, что бывший мэр Тюмени Киричук будет работать в гордуме за зарплату.