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Бывший мэр Тюмени Киричук выбран депутатом гордумы

Бывший мэр Тюмени Киричук будет работать в гордуме за зарплату

10 октября 2023, 12:10
Фото: 1MI
Бывший мэр Тюмени Киричук выбран депутатом гордумы
Экс-мэр Тюмени Степан Киричук стал единственным депутатом, который будет работать в городской думе Тюмени за зарплату (кроме спикера и вице-спикера). Об этом стало известно в ходе первого заседания Тюменской городской думы.

На заседании избирали депутата, который будет осуществлять свои полномочия на постоянной основе, то есть работать за зарплату. На это место был только один претендент — Степан Киричук, за которого депутаты отдали свои голоса, сообщили изданию Nashgorod из зала гордумы.

Напомним, о возможности работы в гордуме на постоянной основе Степан Киричук вел переговоры еще с весны текущего года.

Накануне депутаты гордумы Тюмени назвали нового мэра города. Решение о назначении на должность приняли депутаты Тюменской городской думы восьмого созыва в ходе первого заседания, прошедшего 9 октября 2023 года.

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#Политика#Новости тюмени#Городская Дума#Степан Киричук#Анна Безрукова
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