Бывший мэр Тюмени Киричук будет работать в гордуме за зарплату

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
На заседании избирали депутата, который будет осуществлять свои полномочия на постоянной основе, то есть работать за зарплату. На это место был только один претендент — Степан Киричук, за которого депутаты отдали свои голоса, сообщили изданию Nashgorod из зала гордумы.
Напомним, о возможности работы в гордуме на постоянной основе Степан Киричук вел переговоры еще с весны текущего года.
Накануне депутаты гордумы Тюмени назвали нового мэра города. Решение о назначении на должность приняли депутаты Тюменской городской думы восьмого созыва в ходе первого заседания, прошедшего 9 октября 2023 года.