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Posted 9 октября, 11:23

Published 9 октября, 11:23

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

В Тюменской области автоинспекторы проводят для пешеходов акцию #СВЕТимсЯ

В Тюменской области автоинспекторы проводят для пешеходов акцию #СВЕТимсЯ

9 октября 2023, 11:23
Фото: 1MI
В Тюменской области проходит социальная кампания #СВЕТимсЯ, направленная на безопасность пешеходов в темное время суток. Мероприятие продлится до 25 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят акции и просветительскую работу с пешеходами, объясняя, что использование световозвращающих элементов на одежде делает их более заметными для водителей.

Отдельный призыв направлен к родителям, чтобы они обязательно контролировали использование детьми световозвращающих приспособлений. Сейчас это особенно актуально в связи с уменьшением светового дня.

В этом году число ДТП с детьми-пешеходами в темное время суток растет. При этом ни один ребенок, ставший участником аварии в темное время, не использовал световозвращатели.

Автоинспекторы проведут мероприятия на автостанциях, загородных дорогах, объясняя пешеходам, что вне населенных пунктов пешеход обязан применять световозвращающие элементы в темное время. Если их нет, его привлекут к административной ответственности в идее предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.

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