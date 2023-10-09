В Тюменской области автоинспекторы проводят для пешеходов акцию #СВЕТимсЯ

Posted 9 октября, 11:23
Published 9 октября, 11:23
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Сотрудники Госавтоинспекции проводят акции и просветительскую работу с пешеходами, объясняя, что использование световозвращающих элементов на одежде делает их более заметными для водителей.
Отдельный призыв направлен к родителям, чтобы они обязательно контролировали использование детьми световозвращающих приспособлений. Сейчас это особенно актуально в связи с уменьшением светового дня.
В этом году число ДТП с детьми-пешеходами в темное время суток растет. При этом ни один ребенок, ставший участником аварии в темное время, не использовал световозвращатели.
Автоинспекторы проведут мероприятия на автостанциях, загородных дорогах, объясняя пешеходам, что вне населенных пунктов пешеход обязан применять световозвращающие элементы в темное время. Если их нет, его привлекут к административной ответственности в идее предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.