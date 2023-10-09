В Тюмени резко вырос спрос на поддержанные кроссоверы и внедорожники

Стоимость авто в данной категории за три месяца выросла на 24,5% и по Тюменской области составляет в среднем 1,3 млн рублей — на 200 тысяч дешевле, чем в целом по стране.



Ранее «Наш город» писал о резком снижении продаж новых иномарок в Тюмени. Основной причиной этому стало заметное подорожание.





