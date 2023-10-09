В Тюмени резко вырос спрос на поддержанные кроссоверы и внедорожники

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
В третьем квартале 2023 года продажи таких машин выросли на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самой популярной моделью внедорожника с пробегом в регионе стала «Лада» 4X4, пишет РБК со ссылкой на данные «Авито Авто».
«Доля продаж кроссоверов и внедорожников с пробегом в период с июля по сентябрь в Тюменской области составила 22,4% на рынке автомобилей с пробегом. По России этот показатель равен 31,5%», — пояснили аналитики.
Стоимость авто в данной категории за три месяца выросла на 24,5% и по Тюменской области составляет в среднем 1,3 млн рублей — на 200 тысяч дешевле, чем в целом по стране.
Ранее «Наш город» писал о резком снижении продаж новых иномарок в Тюмени. Основной причиной этому стало заметное подорожание.