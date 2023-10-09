В 2023 году с помощью Банка ДОМ. РФ собственный дом начали строить 6500 семей

С начала текущего года ипотекой на ИЖС от Банка ДОМ.РФ воспользовались примерно 6500 семей. Всего по жилищным кредитам данного типа в 2023-м выдали 29 млрд рублей, что вдвое больше, чем в минувшем году, как в объёме, так и в количестве.

Чаще всего в текущем году ипотеку на частное домостроение оформляли в Московской области (7 млрд рублей, рост по сравнению с прошлым годом в 1,8 раза), Краснодарском крае (3,6 млрд рублей, в 1,7 раза), Ленинградской области (2,8 млрд рублей, в 1,8 раза), Республике Татарстан (1,7 млрд рублей, в 2,2 раза) и Самарской области (1,4 млрд рублей, в 3,2 раза). В десятке лидеров также в Новосибирская (1,3 млрд, рост в 2 раза), Ростовская (1,3 млрд рублей, рост в 3,1 раза), Тюменская области (1,2 млрд рублей, рост в 2,6 раза), Москва (900 млн рублей, в 2,8 раза), Воронежская область (около 900 млн рублей, в 2,6 раза). «Наиболее часто клиенты Банка ДОМ.РФ в текущем году пользовались „Семейной ипотекой“ — около 40% (порядка 2000 семей, 11,4 млрд рублей). В 32% случаев сделки заключались в рамках „Льготной программы с господдержкой“ (1500 семей, 9,2 млрд рублей). Еще 12,5% взяли кредит по IТ-ипотеке — около 400 семей, 3,6 млрд рублей», — сообщил зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.