Тюменский родительский комитет предъявил новые требования Инстасамке

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Со слов руководителя организации Андрея Генерозова, на которые ссылается издание Ура.ру, родителей беспокоит, что на выступлениях певицы могут быть моменты, которые видеть и слышать несовершеннолетним недопустимо. Если Инстасамка, настоящее имя которой Дарья Зотеева, повысит возрастной ценз на свои выступления, претензий к ней со стороны родителей больше не будет.
Однако родком также считает, что певице желательно сменить свой псевдоним из-за его ассоциации с запрещенной соцсетью.
Ранее концерты Инстасамки, уроженки Тобольска уже попадали под запрет не только в Тюмени. Затес с блогером и по совместительству с певицей случились новые неприятности — ее счета были арестованы из-за налогов. Но после встречи девушки с руководителем проекта «Лига безопасного интернета» Екатериной Мизулиной, Инстасамка не только вернулась к гастролям, но даже стала участницей жюри популярного шоу.