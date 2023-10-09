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Тюменский родительский комитет предъявил новые требования Инстасамке

Тюменский родительский комитет предъявил новые требования Инстасамке

9 октября 2023, 12:09
Фото: телеграм-канал Инстасамки
Возрастное ограничение для зрителей на концерты Инстасамки должен быть повышен с «16 +"до «18+». Такое требование выдвинул Тюменский родительский комитет.

Со слов руководителя организации Андрея Генерозова, на которые ссылается издание Ура.ру, родителей беспокоит, что на выступлениях певицы могут быть моменты, которые видеть и слышать несовершеннолетним недопустимо. Если Инстасамка, настоящее имя которой Дарья Зотеева, повысит возрастной ценз на свои выступления, претензий к ней со стороны родителей больше не будет.

Однако родком также считает, что певице желательно сменить свой псевдоним из-за его ассоциации с запрещенной соцсетью.

Ранее концерты Инстасамки, уроженки Тобольска уже попадали под запрет не только в Тюмени. Затес с блогером и по совместительству с певицей случились новые неприятности — ее счета были арестованы из-за налогов. Но после встречи девушки с руководителем проекта «Лига безопасного интернета» Екатериной Мизулиной, Инстасамка не только вернулась к гастролям, но даже стала участницей жюри популярного шоу.

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#Общество#Ирина Швецова#Тюменский городской родительский комитет#Инстасамка
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