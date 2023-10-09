Тюменский родительский комитет предъявил новые требования Инстасамке

Со слов руководителя организации Андрея Генерозова, на которые ссылается издание Ура.ру, родителей беспокоит, что на выступлениях певицы могут быть моменты, которые видеть и слышать несовершеннолетним недопустимо. Если Инстасамка, настоящее имя которой Дарья Зотеева, повысит возрастной ценз на свои выступления, претензий к ней со стороны родителей больше не будет.