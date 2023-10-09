Специальность экономиста возглавила топ-финансовых вакансий в Тюменской области

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
На втором месте, по данным портала «Работа в России», должность налогового инспектора со ставкой в 30 тыс. рублей. Столько же в среднем предлагают бухгалтерам — эта профессия занимает в топе третье место.
На четвертом и пятом местах — кассиры и страховые агенты. Первым работодатели ежемесячно готовы платить от 25 тыс. рублей, втором — 20 тыс. рублей.
Ранее «Наш город» писал об обострении кадрового дефицита на тюменском рынке труда. Сейчас регион испытывает острую нехватку квалифицированных рабочих самых разных специальностей, врачей и педагогов. Зато сейчас среди тюменцев слишком много юристов и рекламщиков.