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Специальность экономиста возглавила топ-финансовых вакансий в Тюменской области

Специальность экономиста возглавила топ-финансовых вакансий в Тюменской области

9 октября 2023, 10:31
Фото: 1MI
Тюменские работодатели нуждаются в экономистах больше, чем в бухгалтерах. Первое место в региональном рейтинге самых востребованных вакансий в сфере финансов — у специалиста по планированию со средней зарплатой в 51 тыс. рублей в месяц.

На втором месте, по данным портала «Работа в России», должность налогового инспектора со ставкой в 30 тыс. рублей. Столько же в среднем предлагают бухгалтерам — эта профессия занимает в топе третье место.

На четвертом и пятом местах — кассиры и страховые агенты. Первым работодатели ежемесячно готовы платить от 25 тыс. рублей, втором — 20 тыс. рублей.

Ранее «Наш город» писал об обострении кадрового дефицита на тюменском рынке труда. Сейчас регион испытывает острую нехватку квалифицированных рабочих самых разных специальностей, врачей и педагогов. Зато сейчас среди тюменцев слишком много юристов и рекламщиков.

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#Общество#Ирина Швецова#Работа#Вакансии
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