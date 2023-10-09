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Posted 9 октября, 07:36

Published 9 октября, 07:36

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Сотрудники Ишимского музея придумали интересные активности для взрослых и детей

Сотрудники Ишимского музея придумали интересные активности для взрослых и детей

9 октября 2023, 07:36
Фото: 1MI
В Ишиме сотрудники музея «Арт-галерея» разработали досуговую программу, в которой есть интересные мероприятия для взрослых и детей. Чем могут заняться местные жители в свободное время, рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области.

Юным ишимцам музейщики предлагают заняться раскрашиванием 3D фигурок из смолы. Мастер-классы под знаком «мастеровыеВыходные» проходят для ребят от 11 лет до 16 лет и занимают два-три часа.

Занятие не бесплатное, но расцвеченную своими руками фигурку юный мастер получит в подарок. Причем организаторы обещают, что со второго занятия участники могут сами выбрать фигурки для творчества.

Еще одно событие в «Арт-галерее» — «КиноКлуб». Музейщики проводят его с 1 октября. Каждое воскресенье здесь любителей киноискусства будут ждать высокохудожественные, глубокие фильмы. А после — обмен впечатлениями.

Во время первого сеанса 1 октября ишимцы посмотрели философско-фантастическую кинопритчу режиссёра Даррена Аронофски «Фонтан» (2006 года). Вход в «КиноКлуб» свободный, гостеприимные хозяева угощают и чаем с печеньем.

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