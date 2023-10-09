Сотрудники Ишимского музея придумали интересные активности для взрослых и детей

Posted 9 октября, 07:36
Published 9 октября, 07:36
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Юным ишимцам музейщики предлагают заняться раскрашиванием 3D фигурок из смолы. Мастер-классы под знаком «мастеровыеВыходные» проходят для ребят от 11 лет до 16 лет и занимают два-три часа.
Занятие не бесплатное, но расцвеченную своими руками фигурку юный мастер получит в подарок. Причем организаторы обещают, что со второго занятия участники могут сами выбрать фигурки для творчества.
Еще одно событие в «Арт-галерее» — «КиноКлуб». Музейщики проводят его с 1 октября. Каждое воскресенье здесь любителей киноискусства будут ждать высокохудожественные, глубокие фильмы. А после — обмен впечатлениями.
Во время первого сеанса 1 октября ишимцы посмотрели философско-фантастическую кинопритчу режиссёра Даррена Аронофски «Фонтан» (2006 года). Вход в «КиноКлуб» свободный, гостеприимные хозяева угощают и чаем с печеньем.