Разработка, которая совершает революцию в лечении дефектов костных тканей

За плечами Романа большой образовательный и практический путь. В 2013 году он окончил Лечебный факультет Нижегородской государственной медицинской академии с красным дипломом, а в период с 2013 по 2015 год прошел ординатуру по специальности «Травматология и ортопедия» на базе Приволжского федерального медицинского исследовательского центра Минздрава России, за время обучения в которой являлся неоднократным победителем всероссийских и международных олимпиад и конференций.