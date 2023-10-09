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Появилось видео посадки самолета с отказавшим двигателем в аэропорту Тюмени

Появилось видео посадки самолета с отказавшим двигателем в аэропорту Тюмени

9 октября 2023, 12:38
Фото: скрин с видео "Ямал 1"
Стали известны подробности происшествия с самолетом авиакомпании Utair, у которого перед посадкой в Рощино отказал двигатель. Момент подлета АН-24 к тюменскому аэродрому попал на видео, которым поделился «Ямал 1».
Сюжет
ЮТэйр

На кадрах видно, как АН-24 подлетает к посадочной полосе аэропорта «Рощино», но затем видео обрывается.

Видео: скрин с видео "Ямал 1"

По факту инцидента Тюменская транспортная прокуратура проводит проверку.

«На борту находилось 35 пассажиров, из них трое — несовершеннолетние. Пострадавших нет», — пояснили в ведомстве.

Происшествие случилось 8 октября на рейсе Utair по маршруту Березово — Тюмень, который выполнял АН-24. Буквально за две минуты перед посадкой у воздушного судна сработал датчик технической неисправности.

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#Видео#Происшествия#Ирина Швецова#Аэропорт Рощино#Самолет#ЮТэйр#ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
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