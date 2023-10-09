Появилось видео посадки самолета с отказавшим двигателем в аэропорту Тюмени

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
На кадрах видно, как АН-24 подлетает к посадочной полосе аэропорта «Рощино», но затем видео обрывается.
По факту инцидента Тюменская транспортная прокуратура проводит проверку.
«На борту находилось 35 пассажиров, из них трое — несовершеннолетние. Пострадавших нет», — пояснили в ведомстве.
Происшествие случилось 8 октября на рейсе Utair по маршруту Березово — Тюмень, который выполнял АН-24. Буквально за две минуты перед посадкой у воздушного судна сработал датчик технической неисправности.