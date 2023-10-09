Появилось видео посадки самолета с отказавшим двигателем в аэропорту Тюмени

Стали известны подробности происшествия с самолетом авиакомпании Utair, у которого перед посадкой в Рощино отказал двигатель. Момент подлета АН-24 к тюменскому аэродрому попал на видео, которым поделился «Ямал 1».

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