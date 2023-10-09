Мэр Тюмени планирует ввести беспересадочный тариф на городских маршрутах

Тюменцы, которым часто приходится передвигаться по городу на общественном транспорте, скоро смогут сэкономить на своих поездках. Особенно это будет актуально для тех, кто ежедневно вынужден добираться до места с пересадками.

Сюжет Руслан Кухарук