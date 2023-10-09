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Мэр Тюмени планирует ввести беспересадочный тариф на городских маршрутах

Мэр Тюмени планирует ввести беспересадочный тариф на городских маршрутах

9 октября 2023, 17:50
Фото: 1MI
Тюменцы, которым часто приходится передвигаться по городу на общественном транспорте, скоро смогут сэкономить на своих поездках. Особенно это будет актуально для тех, кто ежедневно вынужден добираться до места с пересадками.

По словам главы Тюмени Руслана Кухарука, возможность введения на городские рейсы беспересадочного тарифа уже прорабатывается совместно с правительством региона.

Также в планах администрации провести еще ряд мероприятий, направленных на повышение транспортной доступности в Тюмени. В частности, городской автопарк пополнится новыми автобусами. Часть из них будет приобретена до конца этого года.

Напомним, Руслан Кухарук, по единогласному решению депутатов городской думы, остался на посту мэра Тюмени на второй срок. Переизбрание главы города прошло утром 9 октября.

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#Общество#Ирина Швецова#Автобусы#Руслан Кухарук#Тариф
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