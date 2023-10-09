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Известный мясокомбинат «Арсиба» получил предостережение от тюменских экологов.

Известный мясокомбинат «Арсиба» получил предостережение от тюменских экологов

9 октября 2023, 07:51
Фото: 1MI
Известный мясокомбинат «Арсиба» получил предостережение от тюменских экологов.
В последние 3 года к мясокомбинату «Олимп», связанному с холдингом «Арсиб», у инспекторов в области охраны окружающей среды несколько раз возникали серьезные вопросы.

В ходе одной из проверок специалисты департамента недропользования и экологии Тюменской области отметили, что комбинат «Олимп», используя в поселке Боровском объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, не предоставил сведения об оплате нанесенного природе ущерба.

«При осуществлении регионального государственного экологического контроля (надзора) установлено, что юридическим лицом, ООО ТЮМЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ „ОЛИМП“, декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 в установленный срок (до 10 марта года, следующего за отчетным), в Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора не представлена», — подвели итог проверки в департаменте.

В связи с этим предприятию было выписано предостережение. Хотя стоит отметить, что аналогичный документ был составлен и год назад, а в 2021 году предостережение «Олимпу» выписывал и Россельхознадзор.

Учредителем компании числится связанный с холдингом «Арсиб» Армен Степанян, который также является директором ООО «Тюменьмолоко», к продукции которого у ответственных ведомств также имелись вопросы.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, выручка «Олимпа» за 2022 год составила 0 рублей, однако чистая прибыль равнялась 63 тысячам рублей. На данный момент кредиторская задолженность компании превышает 130 млн рублей.

«Наш город» направил в «Олимп» официальный запрос, так как оперативно прокомментировать ситуацию на предприятии не смогли.

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