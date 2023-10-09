Итоги дня Тюмени: новый мэр, отказ двигателя у АН-24, регион не вошел в топ-богатых

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Сегодня в городской думе прошло заседание по избранию нового главы Тюмени. Депутатам были представлены два кандидата — бывший замначальника областного ГУС Валерий Киселев и действующий мэр Тюмени Руслан Кухарук. За последнего проголосовали все 36 депутатов.
Также сегодня депутаты гордумы выбрали себе нового спикера. Этот пост заняла экс-глава Тюменского района Светлана Иванова.
«Готова приложить все силы, знания и опыт», — заверила народная избранница.
В минувшую субботу мир сокрушила новость о нападении на Израиль боевиками палестинского движения ХАМАС. Под ракетными обстрелами оказались несколько городов. Десятки жителей страны были взяты в плен. О том, что сейчас переживает Израиль, «Нашему городу» рассказала тюменка, которая уже несколько лет живет там вместе с семьей.
«Постоянные воздушные тревоги. Людям запрещено выходить из дома и открывать окна. Школы, разумеется, закрыты. Частично городская инфраструктура функционирует. Магазины работают, но прилавки пустые. Накануне бомба попала в больницу. Пациентов выписали, одних перевели в другие клиники, часть укрылась в подвале», — рассказала «Нашему городу» тюменка.
Тем не менее, по словам девушки, она сама и ее родные не собираются покидать страну. Говорит, они за годы жизни в Израиле уже привыкли к обстрелам, и научились по тревоге сразу спускаться в укрытия.
В тюменском аэропорту Рощино совершил экстренную посадку самолет АН-24, принадлежащий авиакомпании Utair. Борт с 35 пассажирами прилетел в Тюмень из Березово (Югра), но буквально за две минуты до захода на посадку, у воздушного судна отказал левый двигатель. К счастью, экипажу удалось «мягко» посадить самолет. В результе ЧП никто не пострадал.
Эксперты РИА Новости составили очередной рейтинг. На этот раз они изучили регионы России по уровню материального благополучия. Тюменская область по данному показателю оказалась на 31 месте рейтинга, набрав всего 41,45 баллов. Ее ближайшие соседи оказались намного впереди — Ямал на первом месте, Югра на седьмом, Свердловская область вышла на 14 место.