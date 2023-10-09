Денис Буцаев обсудил с экоактивистами точки роста для молодежи в сфере экологии

Posted Сегодня, 18:25
Published Сегодня, 18:25
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
Выступая в качестве спикера на пленарной сессии «Зеленая повестка: точки роста и возможностей для молодежи», генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о проектах для молодых экоактивистов, которые реализует и поддерживает РЭО. Об этом пишет gorod55.ru.
По словам Дениса Буцаева, ставка на молодых — это ставка не только на завтрашний день, но и на сегодняшний. Он уточнил, что именно молодежь формирует повестку многих площадок как благодаря своим действиям, так и через взрослых, в том числе через то, что во многих политических форумах уже признано повесткой молодежи.
Глава РЭО также поблагодарил присутствующих за участие в мероприятии — деловая программа получилась интересной и разнообразной.
Как отметил глава РЭО, в 2022 году компания помогла реализовать большое количество массовых молодежных проектов. При взаимодействии с волонтерами-экологами «Делай!» было создано волонтерское сообщество при РЭО. Весной РЭО организовал серию крупных субботников «Зеленый десант», в которых приняли участие 3405 человек. Более того, при поддержке РЭО в 50 регионах прошла всероссийская акция «Убери за собой», при этом акция «Открывая страну» прошла на особо охраняемых природных территориях.
Кроме того, РЭО и Росмолодежь договорились о совместной деятельности, направленной на экопросвещение. В 2022 году совместными усилиями было экологизировано 12 всероссийских форумов, а в 2023 году — уже 20. До конца года Росмолодежь планирует провести еще 5 форумов. По прогнозам в 2024 году Всероссийский форум молодежи соберет порядка 10 тысяч участников, готовых включиться в деятельность по экологизации.
Российский экологический оператор выступает партнером и других крупных форумов, среди которых «Экосистема» и «Таврида». В ходе работы «Экосистемы» РЭО организовал два тематических клуба — «Экономика замкнутого цикла: разумное потребление и переработка» и «Экология в сфере образования». При поддержке РЭО также прошла отраслевая сессия «Зеленый бизнес в сфере экономики замкнутого цикла».
В 2024 году РЭО планирует сделать акцент на расширении профориентационной деятельности. Также компания намерена усилить взаимодействие с регоператорами и оптимизировать их работу в рамках экопросвещения.
В нынешнем году РЭФ проходит с 8 по 11 октября. В деловую программу форума впервые был включен молодежный день. Узнать больше о мероприятии можно на сайте Российского экологического оператора.