Денис Буцаев обсудил с экоактивистами точки роста для молодежи в сфере экологии

По словам Дениса Буцаева, ставка на молодых — это ставка не только на завтрашний день, но и на сегодняшний. Он уточнил, что именно молодежь формирует повестку многих площадок как благодаря своим действиям, так и через взрослых, в том числе через то, что во многих политических форумах уже признано повесткой молодежи.