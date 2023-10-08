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Тюменские врачи избавили пациентку от 14-сантиметровой опухоли на голени

Тюменские врачи избавили пациентку от 14-сантиметровой опухоли на голени

8 октября 2023, 08:04
Фото: департамент здравоохранения Тюменской области
Хирурги Медицинского города провели 12-часовую сложную операцию по удалению гигантского новообразования. Опухоль голени беспокоила пациентку из Челябинской области на протяжении трех лет.

По словам заведующей отделением Динары Волтлай, для того, чтобы закрыть дефект хирургам пришлось брать широчайшую мышцу спины вместе с артерией и веной и сшивать ее с сосудами голени под микроскопом, после чего кожный лоскут прикладывать на донорскую мышцу.

После сложного хирургического лечения женщине пришлось провести в больнице порядка трех недель. За это время лоскут прижился, пациентка восстановилась и вернулась домой.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 4-летней девочке отрезало лезвиями мясорубки кисть руки. Малышка засунула руку в отверстие для мяса работающего прибора в тот момент, когда взрослых не было рядом.

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