Тюменские врачи избавили пациентку от 14-сантиметровой опухоли на голени

По словам заведующей отделением Динары Волтлай, для того, чтобы закрыть дефект хирургам пришлось брать широчайшую мышцу спины вместе с артерией и веной и сшивать ее с сосудами голени под микроскопом, после чего кожный лоскут прикладывать на донорскую мышцу.