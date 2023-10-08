Тюменские врачи избавили пациентку от 14-сантиметровой опухоли на голени

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
По словам заведующей отделением Динары Волтлай, для того, чтобы закрыть дефект хирургам пришлось брать широчайшую мышцу спины вместе с артерией и веной и сшивать ее с сосудами голени под микроскопом, после чего кожный лоскут прикладывать на донорскую мышцу.
После сложного хирургического лечения женщине пришлось провести в больнице порядка трех недель. За это время лоскут прижился, пациентка восстановилась и вернулась домой.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 4-летней девочке отрезало лезвиями мясорубки кисть руки. Малышка засунула руку в отверстие для мяса работающего прибора в тот момент, когда взрослых не было рядом.