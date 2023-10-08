«Ракета попала в парковку нашего дома»: живущий в Израиле тюменец рассказал о войне

В октябре 1973 года Египет и Сирия выступили против Израиля, чтобы вернуть арабские территории, потерянные во время Шестидневной войны. Завершилась она после принятия Советом Безопасности ООН резолюции с призывом о прекращении военных действий и к переходу к переговорам, направленным на установление «справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке». Октябрьская война привела к острейшему политическому кризису в Израиле.