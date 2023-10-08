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Председатель Калининского районного суда Тюмени планирует подать в отставку

Председатель Калининского районного суда Тюмени планирует подать в отставку

8 октября 2023, 04:19
Фото: 1MI
Председатель Калининского районного суда Тюмени Александр Величко планирует покинуть должность досрочно. Об этом стало известно в ходе очередного заседания квалификационной коллегии судей Тюменской области.
Сюжет
Суд

Величко планирует перейти на должность председателя Ленинского районного суда — в Ленинском суде председатель вышел в отставку и в настоящее время и. о. председателя выполняет заместитель председателя суда Мария Гневышева. ККС уже направила соответствующие рекомендации, передает тг-канал «Наше ЛукоМоорьЕ».

Стоит заметить, что в Ленинском районном суде рассматривается подавляющее большинство коррупционных дел и уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов Тюмени.

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Напомним, Александр Величко в первый раз стал председателем Калининского районного суда Тюмени в 2013 году. В 2019 году повторно, Указом президента РФ был утвержден на эту должность на срок до 2025 года. Также Величко является председателем Совета судей Тюменской области. Депутат областной думы Оксана Величко — его супруга.

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