Председатель Калининского районного суда Тюмени планирует подать в отставку

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Величко планирует перейти на должность председателя Ленинского районного суда — в Ленинском суде председатель вышел в отставку и в настоящее время и. о. председателя выполняет заместитель председателя суда Мария Гневышева. ККС уже направила соответствующие рекомендации, передает тг-канал «Наше ЛукоМоорьЕ».
Стоит заметить, что в Ленинском районном суде рассматривается подавляющее большинство коррупционных дел и уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов Тюмени.
Напомним, Александр Величко в первый раз стал председателем Калининского районного суда Тюмени в 2013 году. В 2019 году повторно, Указом президента РФ был утвержден на эту должность на срок до 2025 года. Также Величко является председателем Совета судей Тюменской области. Депутат областной думы Оксана Величко — его супруга.