Председатель Калининского районного суда Тюмени планирует подать в отставку

Напомним, Александр Величко в первый раз стал председателем Калининского районного суда Тюмени в 2013 году. В 2019 году повторно, Указом президента РФ был утвержден на эту должность на срок до 2025 года. Также Величко является председателем Совета судей Тюменской области. Депутат областной думы Оксана Величко — его супруга.