От Перми до Бреста. Пермяк Николай Шуваев доехал до Атлантики на велосипеде

Когда началась пандемия, моя семья уехала к родителям, и по выходным я ездил к ним на велосипеде, ведь машины тогда были «запрещены». В итоге к началу лета 2021 года я перестал замечать дистанции до сотни километров и очень хотел попробовать более длинные. К тому времени я знал, что в Перми есть клуб веломарафонцев. Пришел к ним и заявился на бревет 200 км. Особенностями бревета является то, что нужно отметиться на контрольных точках и уложиться за отведенное время. Попробовал — и успешно его преодолел, понравилось. С 2021-го по 2023-й я уже целенаправленно готовился к сезонам и не пропускал почти ни одного заезда. До настоящего времени проехал уже порядка 8,5 тыс. км «под запись». До ПБП самой длинной дистанцией для меня была 1 тыс. км в Набережные Челны и обратно.