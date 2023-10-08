На трассе Екатеринбург — Тюмень в аварии пострадали три ребенка

По информации ГИБДД, что водитель Lexus направлялся из Екатеринбурга в Тюмень, по пути подобрал попутчиков, женщину и ребенка. Юного пассажира в нарушение ПДД водитель перевозил без детского автокресла, за что привлечен к административной ответственности. Во втором автомобиле находилась семья из поселка Малышева, дети перевозились без нарушений, серьезных травм они не получили.