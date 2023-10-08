На трассе Екатеринбург — Тюмень в аварии пострадали три ребенка

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На 33-м километре федеральной автодороги «Екатеринбург — Тюмень» нарушение водителем автомобиля Lexus, привело к травмированию четырех человек, трое из них — дети. Автоинспекторы работают на месте происшествия, разбираются в причинах ДТП.
По предварительным данным, 36-летний водитель Lexus нарушил правила при развороте и не предоставил преимущество в движении автомобилю Mitsubishi, под управлением, 43-летнего водителя.
В результате аварии пострадали два пассажира автомобиля Lexus, 38-летняя женщина и 6-летний ребенок, а также два пассажира автомобиля Mitsubishi — дети 2014 года рождения.
По информации ГИБДД, что водитель Lexus направлялся из Екатеринбурга в Тюмень, по пути подобрал попутчиков, женщину и ребенка. Юного пассажира в нарушение ПДД водитель перевозил без детского автокресла, за что привлечен к административной ответственности. Во втором автомобиле находилась семья из поселка Малышева, дети перевозились без нарушений, серьезных травм они не получили.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу в Тюмени на улице Дружбы произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. В ДТП пострадал 12-летний ребенок.